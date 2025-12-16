پخش زنده
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت :ظرفیت بزرگ ادیان، اقوام و مذاهب موجود در استان برای صلح و سازش و حل و فصل ریشهای اختلافات مردم بکار گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در نشستی که با مسئول مرکز بزرگ اسلامی استان، اعضای شورای روحانیت اهل تسنن ارومیه، شارلی انویه نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی و کشیش عزیزیان کشیش کلیسای شرق آشور ارومیه داشت بر کمک به حل و فصل دعاوی با سازش با استفاده از ظرفیت علماء و روحانیون مسلمانان و مسیحی تاکید کرد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این خصوص گفت: استان آذربایجان غربی رنگین کمان ادیان و اقوام مختلف است که با برادری و اتحاد در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی دارند و از این جهت بی نظیر است و میبایست از ظرفیت بی بدیل روحانیون، علما و متنفذین اهل تشییع، تسنن و مسیحی در اصلاح ذات البین بین مردم به بهترین شکل ممکن بهره برد.
عتباتی ادامه داد: با همه اقداماتی که در راستای جذب کادر قضایی در استان صورت گرفته ولی باز استان از نظر نیروی قضایی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد لذا میبایست تدابیر پیشگیرانه و استفاده از راهکارهای غیر قضایی برای حل و فصل دعاوی اتخاذ گردد که یکی از این راهکارهای صلح و سازش دعاوی با بهره گیری از ظرفیتهای مختلف همچون علماء و روحانیون است که کلامشان در بین مردم نافذ است.
رئیس کل دادگستری در پایان با اشاره به اینکه اکثر جرایم پر تکرار جزء جرایم سبک و قابل گذشت استان میباشند از علماء و روحانیون اهل تشییع، سنت و مسیحی خواست به مانند همیشه در مجامع و مناسبتهای مختلف به تبیین فرهنگ گذشت و سازش اقدام کنند تا از این طریق دست دستگاه قضایی را گرفته تا قضات فرصت بیشتری برای رسیدگی به پروندههای مهم داشته باشند.
در ادامه جلسه سایر اعضاء نیز ضمن اشاره به لزوم تقویت اتحاد و انسجام بین اقوام، ادیان و مذاهب استان بر تلاش برای بسط و توسعه فرهنگ صلح و سازش بین مردم استان تاکید نمودند.