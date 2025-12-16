به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محسن معراجی دبیر دبیرستان هشت شهریور بوکان با وجود شکستگی هر دو دست و داشتن مرخصی استعلاجی هرروز متعهدانه در کلاس‌های درس حضور یافته و به آموزش دانش‌آموزان ادامه می‌دهد.

این اقدام ارزشمند که بیانگر تعهد، ایثار و جایگاه والای معلم در نظام آموزشی است بار دیگر نشان داد معلمان مسئولانه پای تعهدات خود ایستاده‌اند تا نسلی باورمند به آینده‌ای روشن و سخت کوش تربیت کنند.