دبیر بوکانی با وجود شکستگی هر دو دست متعهدانه به آموزش دانشآموزانش ادامه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محسن معراجی دبیر دبیرستان هشت شهریور بوکان با وجود شکستگی هر دو دست و داشتن مرخصی استعلاجی هرروز متعهدانه در کلاسهای درس حضور یافته و به آموزش دانشآموزان ادامه میدهد.
این اقدام ارزشمند که بیانگر تعهد، ایثار و جایگاه والای معلم در نظام آموزشی است بار دیگر نشان داد معلمان مسئولانه پای تعهدات خود ایستادهاند تا نسلی باورمند به آیندهای روشن و سخت کوش تربیت کنند.