هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان عباس‌آباد با حضور دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ امام جمعه شهرستان عباس‌آباد در هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی بر ضرورت وحدت، همدلی و هماهنگی دستگاه‌ها برای پیشبرد امور فرهنگی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام احمدی با اشاره به دو محور اصلی جلسه یعنی فعال‌سازی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و بررسی زیست عفیفانه در دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: زیست عفیفانه مفهومی فراتر از حجاب است و هدف آن ایجاد خانواده‌ای سالم و جامعه‌ای امن است.

خطیب جمعه شهرستان عباس‌آباد تأکید کرد: عفاف و حجاب باید توأمان تقویت شوند تا زمینه پاکدامنی، کنترل درونی و دوری از آسیب‌های اخلاقی فراهم شود.

وی افزود: تقویت‌کننده‌های عفاف و مقابله با عوامل تخریب‌کننده آن، از ضروریات جامعه امروز است و همه دستگاه‌ها باید با الهام از مکتب فاطمی و علوی در این مسیر گام بردارند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان عباس‌آباد، برگزاری منظم جلسات شورای اداری، شورای فرهنگ عمومی و سایر جلسات را نشان از همدلی مسئولان دستگاه‌های اجرایی این شهرستان دانست.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران در هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی عباس‌آباد با قدردانی از حضور علما، مدیران و اعضای شورای اداری و فرهنگی شهرستان، بر ضرورت شناخت صحیح جایگاه ستاد امر به معروف تأکید کرد.

حجت‌الاسلام احمدی با اشاره به تاریخچه تشکیل این ستاد گفت: به دستور مستقیم امام خمینی (ره)، ستاد امر به معروف ۲۱ بهمن ۱۳۵۷—یک روز پیش از پیروزی انقلاب—تشکیل شد و وظیفه آن نه تصدی‌گری، بلکه نظارت بر رفتار و عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی است.

وی تصریح کرد که بر اساس قانون، همه نهاد‌های اجرایی، نظامی، انتظامی، قضایی و آموزشی عضو ستاد هستند و فرماندار در شهرستان‌ها مسئول پیگیری مصوبات ستاد است.

دبیر ستاد امر به معروف استان با بیان اینکه امر به معروف محدود به موضوع حجاب نیست، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب مأموریت اصلی ستاد را نظارت بر همه ارکان دولت و حاکمیت دانسته‌اند و هیچ‌کس در مبارزه با منکر مستثنا نیست.

حجت‌الاسلام احمدی با اشاره به بازآرایی فعالیت‌های ستاد از سال ۱۴۰۱ افزود: اجرای دقیق قانون، پرهیز از برخورد‌های سلیقه‌ای، و نقش‌آفرینی رسانه‌ها در ترویج فرهنگ صحیح امر به معروف از ضروریات امروز جامعه است.

وی تأکید کرد: تذکر محترمانه، روشنگری، و اجرای قانون در کنار هم می‌تواند موجب تقویت کارآمدی دستگاه‌ها و اعتماد مردم شود.

در هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان عباس‌آباد و با حضور دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران و اعضای این شورا در شهرستان احسان وحیدی به‌عنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان عباس‌آباد معرفی شد.

این انتصاب گامی در راستای تقویت فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ارتقای همکاری دستگاه‌ها در حوزه ترویج معروفات و کاهش منکرات در سطح شهرستان ارزیابی می‌شود.