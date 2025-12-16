به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تاکید بر اینکه پیشگیری بهترین راه حفظ سلامت جامعه است گفت: خودداری از تجمع‌های غیرضروری، شستن مکرر دست‌ها، استفاده از ماسک پیش از ابتلا، مصرف مایعات و مرکبات و مراجعه به پزشک پس از ابتلا به بیماری آنفولانزا بهترین راه مقابله با این بیماری است.

مسلم شریفی با اشاره به اینکه ۱۸۲ نفر به دلیل ابتلا به آنفلوانزا در بیمارستان‌های استان بستری هستند افزود: از این تعداد ۱۷ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته ۴۲ بیمار تنفسی جدید در بیمارستان‌های استان بستری شده اند که ۳۵ درصد بیماران زیر ۵ سال هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ضمن تاکید بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک گفت: در حوزه سرپایی، حدود ۲ هزار مراجعه با علائم آنفلوانزا در پایگاه‌های مراقبتی ثبت شده که بخش عمده آنان نیز مربوط به گروه سنی زیر ۲۵ سال است.