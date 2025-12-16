



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ هدایت احمدی اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری با سلاح شکاری در یکی از روستا‌های سطح حوزه استحفاظی، بلافاصله ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل درگیری و در بررسی‌های دقیق مشخص شد، افرادی به هویت معلوم به دلیل اختلافات قبلی با همدیگر درگیر و در این راستا احدی از آنها با استفاده از یک قبضه سلاح شکاری اقدام به تیراندازی هوایی نموده و از محل متواری که بلافاصله با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی در این خصوص عاملین تیراندازی دستگیر و تلاش در راستای کشف سلاح استفاده شده در دستور کار قرار دارد.

جانشین فرمانده انتظامی رستم با اشاره به اینکه هر ۵ نفر متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تصریح کرد: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان به صورت شبانه روزی تلاش می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.