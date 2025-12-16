پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی در سفر به استان گلستان، از «موزه عکاسخانه گرگان» بهعنوان نخستین موزه تخصصی عکاسی در شمال کشور بازدید کرد؛ موزهای که با رویکردی تخصصمحور، ظرفیت تبدیلشدن به یکی از قطبهای ملی در حوزه عکاسی و میراث تصویری ایران را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحیامیری در ادامه بازدید از پروژهها و ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری استان، با همراهی استاندار گلستان و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، از موزه عکاسخانه گرگان بازدید کرد.
در جریان این بازدید، فریدون فعالی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان، با معرفی این مجموعه فرهنگی اظهار کرد: موزه عکاسخانه گرگان بهعنوان نخستین موزه تخصصی عکاسی در شمال کشور و چهارمین موزه تخصصی استان گلستان، یکی از مجموعههای شاخص و کمنظیر کشور در حوزه عکاسی و تصویربرداری بهشمار میرود که به همت سیدمحمدعلی طاهری راهاندازی شده است.
وی با اشاره به غنای محتوایی این موزه افزود: در این مجموعه، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع دوربینهای عکاسی، فیلمبرداری و آپارات گردآوری شده که بخش عمدهای از تاریخ تحول ابزارهای تصویربرداری در ایران و جهان را بازنمایی میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با تأکید بر ظرفیتهای توسعهای این موزه تصریح کرد: موزه عکاسخانه گرگان قابلیت تبدیلشدن به یک پایگاه تخصصی و مرجع ملی در حوزه عکاسی و میراث تصویری را دارد و در صورت فراهمشدن زیرساختها و حمایتهای لازم، توسعه امکانات و فضاهای تخصصی جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.
فعالی همچنین از برنامهریزی برای راهاندازی یک سالن سینمای VIP با ظرفیت ۳۰ نفر خبر داد و گفت: نمایش فیلمهای مرتبط با تاریخ عکاسی و هنر تصویربرداری، برگزاری دورهها و کلاسهای آموزشی تخصصی در حوزه عکاسی و فناوریهای نوین تصویری، از جمله رویکردهای آینده این موزه در مسیر ارتقای کارکردهای فرهنگی و آموزشی آن است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، صبح امروز با سفر به استان گلستان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام در قرق، از طرح در حال اجرای موزه روستایی پارک جنگلی قرق دیدن کرد.
وی عصر امروز در آیین افتتاح هفدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام ایرانزمین حضور خواهد یافت.