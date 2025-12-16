پخش زنده
امروز: -
نشست هماندیشی تقویت تعامل و همکاریهای بینبخشی در حوزه سلامت، با حضور مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور و مسئولان دبیرخانههای سلامت قطب هفت کشور، در استان یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست هماندیشی تقویت تعامل و همکاریهای بینبخشی در حوزه سلامت، با حضور مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور و مسئولان دبیرخانههای سلامت قطب هفت کشور، در استان یزد برگزار شد.
این نشست با هدف هماهنگی برنامههای سلامتمحور، تبادل تجربیات و به اشتراک گذاشتن برنامههای موفق استانها در حوزه سلامت برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در این نشست گفت: هماهنگی و همافزایی بین دستگاههای اجرایی نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه دارد و تحقق اهداف سلامتمحور بدون همکاری بینبخشی امکانپذیر نیست.
دکتر نوری شادکام با اشاره به سهم عوامل مختلف در سلامت جامعه افزود: حتی در صورت انجام کامل وظایف نظام سلامت، تنها ۲۵ درصد از تأثیرگذاری در حوزه پیشگیری و درمان محقق میشود و ۷۵ درصد عوامل مؤثر بر سلامت به فرهنگ عمومی مردم و عملکرد سایر دستگاهها مرتبط است.
وی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد مردم استان یزد دارای اضافه وزن و نزدیک به ۳۰ درصد دچار چاقی هستند، تصریح کرد: این موضوع از مهمترین چالشهای حوزه سلامت به شمار میرود و میتواند زمینهساز بروز بسیاری از بیماریها باشد که حل آن نیازمند هماندیشی، فرهنگسازی و همکاری همه دستگاههاست.
در این نشست، حاضران بر ضرورت تداوم تعاملات بینبخشی و اجرای برنامههای مشترک برای ارتقای شاخصهای سلامت تأکید کردند.