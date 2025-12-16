



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ " حسن امجدیان" بیان داشت: با توجه به سرقت یک خودرو سمند در بخش اشکنان، کارآگاهان پلیس لامرد با استفاده از شیوه و شگرد‌های خاص پلیسی سارق را شناسایی و طی عملیاتی وی را دستگیر و خودرو مسروقه را نیز کشف کردند.

فرمانده انتظامی لامرد با تاکید بر رعایت هشدار‌های انتظامی توسط شهروندان، توصیه کرد: مردم سعی کنند خودرو خود را در پارکینگ پارک کنند و از پارک نمودن خودرو در مناطق کم تردد و نقاط کور جدا خودداری و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند