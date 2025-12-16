وزیر امور اقتصادی و دارایی: لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت با اصلاحاتی، به کمیسیون اقتصادی دولت رفته و به زودی در هیئت وزیران به تصویب خواهد رسید.

سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، از تدوین لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت خبر داد و گفت: لایحه مولدسازی دولت پیش از ورود من به وزارت اقتصاد تدوین شده بود که من نیز با ورود به وزارت اقتصاد اصلاحاتی را روی آن انجام داده و به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کردم.

او افزود: این لایحه با فوریت در دولت پیگیری خواهد شد چرا که معتقدم اگر مولدسازی دارای قانون دائمی نباشد، عملکرد خوبی نیز به جای نخواهد گذاشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای انضباط بخشی به رصد دارایی‌های دولت و نحوه بهره برداری از آن‌ها نیز یک تقویم دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در دست تهیه است که در آن با بررسی دارایی‌های دولت و به ویژه شرکت‌های دولتی امکان برنامه ریزی برای بهره برداری بهتر از آن‌ها فراهم می‌شود.

گفتنی است؛ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر تمدید مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، آبان امسال به پایان رسیده بود.