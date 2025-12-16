پخش زنده
مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور با اشاره به ویژگیهای آیت الله جوادی آملی، وی را عالمی بی نظیر در علوم حوزوی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله علیرضا اعرافی صبح امروز در مراسم رونمایی از ۴۲ جلد کتاب در مؤسسه اسراء، هفته پژوهش و نوآوری را فرصتی مغتنم برای قدردانی از تلاشها و مجاهدتهای نوآوران عرصه علم و دانش دانست و گفت: ابتکار، خلاقیت و کوشش پژوهشگران، مسیر رشد و اعتلای علمی کشور را بیش از پیش هموار میکند.
وی با تجلیل از شخصیت علمی آیتالله جوادی آملی افزود: ایشان در کنار طهارت روح، تواضع و کرامت اخلاقی، از جامعیتی کمنظیر در عرصههای علمی و پژوهشی برخوردارند.
مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور با اشاره به پیشینه درخشان حوزههای علمیه افزود: در طول تاریخ، شخصیتهای بزرگی در علوم مختلف همچون فلسفه، تفسیر، رجال، فقه، حدیث، عرفان، اصول، ادبیات عرب و دیگر علوم حوزوی ظهور کردهاند که هر یک در یک یا چند رشته سرآمد بودهاند، اما شخصیتهایی که در همه این علوم دارای جامعیت باشند، انگشتشمارند و آیتالله جوادی آملی از جمله این چهرههای برجسته است.
آیتالله اعرافی با تأکید بر ضرورت توسعه فعالیتهای علمی و پژوهشی در حوزهها گفت: آشنایی با تحولات علمی جهان و غرب، از لوازم پیشرفت و بالندگی علمی است و حوزههای علمیه برای حفظ پویایی و سلامت خود باید متناسب با شرایط و امواج فکری امروز، به اغنای علمی و گسترش پژوهشهای بنیادین توجه ویژه داشته باشند.
همزمان با هفته پژوهش، آیین رونمایی از ۴۲ جلد کتاب در موضوعات تفسیر قرآن، فلسفه اسلامی، حکمت متعالیه، پژوهشهای بنیادین علوم اسلامی و متون اصیل اسلامی امام، در مؤسسه اسراء آیتالله جوادی آملی برگزار شد.
رونمایی از این آثار، گامی مهم در راستای تعمیق پژوهشهای علوم اسلامی و تقویت جریان تولید علم در حوزه به شمار میرود.