به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور گفت: برخی افراد با نسبتهای ناروا و ایجاد شایعات، مسئولان قوه قضائیه را در مظان بعضی از مسائل قرار میدهند تا اثرات احکام صادره و خدمات دستگاه قضائی را در جامعه کمرنگ جلوه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: ارکان قوه قضائیه و به ویژه رئیس دستگاه قضا در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی ندارند.