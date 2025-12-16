رئیس دیوان عالی کشور گفت: برخی افراد با نسبت‌های ناروا و ایجاد شایعات، مسئولان قوه قضائیه را در مظان بعضی از مسائل قرار می‌دهند تا اثرات احکام صادره و خدمات دستگاه قضائی را در جامعه کمرنگ جلوه دهند.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: ارکان قوه قضائیه و به ویژه رئیس دستگاه قضا در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی ندارند.