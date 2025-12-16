



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی نی ریز گفت: ماموران پاسگاه بنه کلاغی این فرماندهی موفق به توقیف وانت حامل ۱۴ راس گوسفند فاقد مجوز شدند.

سرهنگ "عظیم‌اله کرمی" در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی بنه کلاغی حین گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت حامل احشام مشکوک و جهت بازرسی آن را متوقف نمودند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: ماموران در بازرسی انجام گرفته از این خودرو ۱۴ راس گوسفند فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی نی‌ریز با اشاره به اینکه در این خصوص راننده به مرجع قضایی معرفی شد و کارشناسان ارزش احشام کشف شده را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ارزیابی کردند، گفت: از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.