





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ "علی اصغر محمد پور" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی و قطعات خودرو در سطح حوزه استحفاظی جهرم، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ مطهری قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر سارق اماکن خصوصی در این رابطه شدند، افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم تعدادی اموال مسروقه نیز کشف شد.

سرهنگ محمد پور با بیان اینکه متهم به ۱۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.