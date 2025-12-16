پخش زنده
معاون صنایعدستی وزیر میراثفرهنگی از برنامهریزی برای تبدیل پارک قرق استان گلستان به مرکز تولید و عرضه صنایعدستی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مریم جلالی اظهار داشت: نمایشگاههای صنایعدستی همواره در کنار رویدادهای فرهنگی نقشآفرینی میکنند، اما نمایشگاههای ملی با حضور همه استانها رنگ و بوی متفاوتی دارند؛ بهویژه زمانی که با محوریت اقوام برگزار میشوند.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان گلستان افزود: گلستان به دلیل تنوع قومی و همگرایی سنتی، یکی از بهترین میزبانها برای جشنوارهها و نمایشگاههای صنایعدستی است. هیچ قومی در این استان احساس بیگانگی نمیکند و همین ویژگی امکان خلق مناسک جدید در قالب جشنوارهها را فراهم کرده است.
جلالی با بیان اینکه امسال نمایشگاه ملی صنایعدستی با مشارکت ۳۱ استان و همکاری استانداری، شهرداری و دیگر نهادهای استان گلستان برگزار شد، گفت: این استان ظرفیت آن را دارد که به یک پارک موضوعی صنایعدستی تبدیل شود، چرا که مواد اولیه همچون ابریشم و چوب در خود استان موجود است و میتوان زنجیره ارزش صنایعدستی را از تولید تا مصرف در فضایی معاصر و تجاریسازیشده ارائه کرد.
معاون صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی تأکید کرد: ایجاد پارک صنایعدستی در قرق علاوه بر پیوند با گردشگری و اشتغال، حافظ محیطزیست نیز خواهد بود. صنایعدستی نهتنها آسیبی به جنگل وارد نمیکند بلکه حتی ضایعات طبیعی میتواند دستمایه تولید محصولات باشد. این پارک میتواند بهعنوان قطب گردشگری، پایگاهی برای ایران کوچک باشد؛ جایی که بازدیدکنندگان با سفر به گلستان، جلوهای از کل ایران را مشاهده کنند.
وی همچنین از طرح ایجاد دهکده صنایعدستی در بندر گز خبر داد و گفت: این طرح وسیع حوزه اقتصاد فرهنگ را پوشش میدهد و علاوه بر صنایعدستی، غذا، موسیقی، لباس و دیگر صنایع خلاق را در بر خواهد گرفت.