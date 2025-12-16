به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان گفت: مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان حین گشت و کنترل در ارتفاعات منطقه حفاظت شده کهیاز بخش زواره دو نفر متخلف را مشاهده و مأموران کلانتری زفرقند یک نفر متخلف بومی سابقه دار را دستگیر کردند.

حسین شواخی افزود: از این متخلف شکار لاشه یک رأس کل وحشی کشف و توقیف و وی پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

بر اساس مصوبه سی و هشتمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست جریمه شکار غیر مجاز هر راس قوچ وحشی، کل (پازن)، آهو، جبیر مبلغ ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال و در صورتی که گونه شکار شده ماده باشد ضرر و زیان هر راس مبلغ ۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون و ۳۵۸ هزار ریال، تعیین شده است.