پخش زنده
امروز: -
معاون ساماندهی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران از تداوم برگزاری نشستهای استانی با انبوهسازان بهعنوان رویکردی عملیاتی برای رفع گرههای ساختوساز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ یدالله آقایی گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران با هدف کاهش فاصله میان سیاستگذاری و اجرا، بر گفتوگوی مستقیم با سازندگان تمرکز کرده است.
وی برگزاری نشستهای استانبهاستان با انبوهسازان را از اولویتهای محوری این شرکت تا پایان سال جاری دانست.
به گفته آقایی، نشست گرگان بهعنوان دومین نشست استانی، با محور بررسی موانع اجرایی، حقوقی و اقتصادی ساختوساز برگزار شد.
در این نشست، انبوهسازان مسائل و مشکلات خود را بهصورت شفاف مطرح کردند.
معاون ساماندهی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران تأکید کرد: هدف این جلسات، دستیابی به خروجیهای مشخص و قابل پیگیری است.
وی افزود: مسائل احصاشده به بستههای اقدام تبدیل و از طریق کارگروههای تخصصی دنبال میشود.
آقایی، پیچیدگیهای حقوقی اراضی و هزینههای ساخت را از چالشهای اصلی نوسازی در گرگان برشمرد.
وی در پایان از تداوم منظم این نشستها در سایر استانها تا پایان سال خبر داد.