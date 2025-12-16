تردد روان در تمامی گردنههای برفگیر فارس
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت : تردد در تمامی گردنههای برفگیر فارس جریان دارد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ غلامرضا غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس، با اشاره به شرایط جوی و قرار گرفتن استان فارس در وضعیت قرمز، اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون هیچگونه حادثهای که استان را در شرایط اضطرار و بحرانی قرار دهد، گزارش نشده است.
وی افزود: در حال حاضر تمامی راههای مواصلاتی استان باز است و تنها یکی از محورهای شهرستان لارستان دچار آبگرفتگی شده بود که با اقدامات بهموقع بازگشایی شد. همچنین تمامی گردنههای برفگیر استان باز بوده و تردد در آنها بهصورت عادی در جریان است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با بیان اینکه ممکن است با توجه به شرایط پیشِرو، محدودیتهایی در حوزه حملونقل اعمال شود، گفت: این محدودیتها میتواند شامل جابهجایی مسافر و حملونقل بار، بهویژه برای خودروهای سنگینی باشد که قصد ورود به شهر شیراز را دارند.
وی افزود : تمامی دستگاههای اجرایی در حالت آمادهباش قرار دارند و بنا به تأکید استاندار محترم، از ظرفیت بخش خصوصی نیز برای مدیریت بهتر شرایط استفاده خواهد شد.
غلامی با اشاره به مصوبات جلسات ستاد مدیریت بحران تصریح کرد: لغو کلیه مرخصیها همچنان پابرجاست و دستگاههای خدماترسان حتی در روز پنجشنبه نیز بهصورت حضوری در محل کار خود حضور دارند.
وی درباره وضعیت مدارس و آموزشوپرورش بیان کرد: با توجه به ادامه فعالیت سامانه بارشی، شرایط جوی تا ساعات پایانی شب رصد خواهد شد و پس از بررسیهای کارشناسی، در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم، اطلاعرسانی از طریق رسانه ملی انجام میشود.
به گفته وی تاکنون تصمیم خاصی برای فردا اتخاذ نشده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با درخواست از مردم برای همکاری، گفت: از شهروندان بهویژه در شهر شیراز درخواست میشود از ترددهای غیرضروری خودداری کنند. شب گذشته در برخی نقاط شهر شاهد ترافیک بودیم که در صورت بروز حادثه، امدادرسانی را با مشکل مواجه میکند و حتی میتواند موجب آسیب به خود شهروندان شود.
غلامی هشدار داد: خودروها در بارندگیهای شدید و در صورت تجمع ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر آب، ایمنی لازم را ندارند و احتمال شناوری آنها وجود دارد، بنابراین رعایت توصیههای ایمنی بسیار ضروری است.