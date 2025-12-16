پخش زنده
مسئولان دستگاه قضایی گیلان با حضور در مساجد شهر رشت، به مشکلات قضایی مردم این شهر رسیدگی و به سوالات آنها پاسخ دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس کل دادگستری گیلان و جمعی از اعضای شورای قضایی استان برای تسهیل در روند رسیدگی به درخواستها و پاسخگویی به مطالبات عموم مردم، در مساجد امیرالمومنین (ع) واقع در بلوار افتخاری، علی ابن ابی طالب (ع) در محله سنگ سازی و مسجد مالک اشتر در منطقه عینک شهر رشت در قالب میز خدمت حاضر شدند.
این میز خدمت باهدف فرهنگ سازی و ترویج سنت حسنه عفو و گذشت با استفاده از تریبون مساجد برگزار شد.
در این دیدارها، دغدغههای مردم در خصوص روند رسیدگی به پروندههای قضایی و حفظ حقوق بیت المال با صدور دستورات لازم و ارائه راهکارهای قانونی و سازنده برطرف شد.