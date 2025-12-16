وجود ۴۸ مدرسه دوشیفته در بیرجند، ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های مدرسه سازی و افزایش سرانه آموزشی در بیرجند را دوچندان کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کمبود فضای آموزشی در مرکز استان خراسان جنوبی را به یکی از اولویت‌های اصلی حوزه مدرسه‌سازی تبدیل کرده است؛ موضوعی که به گفته مسئولان، ناشی از تمرکز جمعیت شهری و مهاجرت‌های حاصل از خشکسالی‌های اخیر است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: با وجود آنکه سرانه فضای آموزشی استان با ۶.۷ متر مربع برای هر دانش‌آموز بالاتر از میانگین کشوری ۵.۵ متر مربع است، اما این شاخص در شهرستان بیرجند به ۴.۷ متر مربع کاهش یافته و پایین‌ترین میزان در استان را دارد.

رخسارپور با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی افزود: از سال گذشته، ۱۰۵ طرح عمرانی آموزشی شامل ۴۷۵ کلاس درس و بیش از ۷۳ هزار متر مربع زیربنا در دستور کار قرار گرفته که تاکنون بیش از نیمی از این طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده است

وی گفت: در دو سال و نیم گذشته بیش از ۱۵۰ کلاس درس در استان ساخته شده که بخش قابل توجهی از آنها با هدف جبران کمبود فضای آموزشی در مرکز استان بوده است.

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی با اشاره به چالش کمبود زمین در بیرجند افزود: اگرچه در شهرک‌های جدیدی مانند زعفرانیه، حاجی‌آباد و امیرآباد زمین برای ساخت مدرسه وجود دارد، اما در بافت مرکزی و قدیمی شهر با محدودیت جدی زمین مواجه هستیم و از استانداری درخواست شده در صورت امکان، برخی اراضی دستگاه‌های دولتی به امر مدرسه‌سازی اختصاص یابد.

رخسارپور با تأکید بر نقش خیران در توسعه فضا‌های آموزشی گفت: بیش از ۹۵ درصد مدارس استان با مشارکت خیران ساخته شده‌اند که این میزان، خراسان جنوبی را در رتبه نخست کشور از نظر مشارکت مردمی قرار داده است.

وی افزود: در دو تا سه سال اخیر، حدود ۱۱ مدرسه کانکسی در استان به مدارس دائمی تبدیل شده و در حال حاضر سه مدرسه کانکسی سیار دارای بیش از ۱۲ دانش‌آموز در مرحله ساخت یا تکمیل قرار دارند که به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی همچنین به ظرفیت اعتبارات مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: طبق ابلاغیه اخیر، ۲۵ درصد از اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و معادن باید به حوزه آموزش و مدرسه‌سازی اختصاص یابد که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه فضا‌های آموزشی استان داشته باشد.

رخسارپور افزود: تمرکز فعلی بر جبران کمبود سرانه آموزشی در مراکز استان و شهرستان‌ها از جمله بیرجند، طبس و قائن است و وجود ۴۸ مدرسه دوشیفته در بیرجند، ضرورت تسریع در احداث فضا‌های آموزشی جدید را نشان می‌دهد.