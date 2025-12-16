پخش زنده
بر اساس دستور وزیر اقتصاد ، پذیرش اوراق گام بابت بخشی از حقوق ورودی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، گمرک اعلام کرد، در پی دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی و با هدف تسهیل و تسریع در ترخیص کالا و حمایت از نقدینگی واردکنندگان کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه واحدهای تولیدی، پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) بابت بخشی از حقوق ورودی کالاهای وارداتی به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ شد.
فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس این ابلاغیه که به استناد دستور دکتر مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده ۲۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها صادر شده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف به پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) بابت حقوق ورودی کالاهای وارداتی شده است.
وی افزود: طبق این دستورالعمل، پذیرش اوراق گام بهصورت غیربرخط (غیرسیستمی) و تا زمان فراهم شدن زیرساخت پذیرش برخط این اوراق انجام خواهد شد.
عسگری با اشاره به دامنه اجرای این مصوبه تصریح کرد: گمرکات اجرایی کشور مجاز هستند حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد از مطالبات حقوق ورودی کالاهای وارداتی را از طریق اوراق گام دریافت کنند.
رئیسکل گمرک ایران ادامه داد: بر اساس ماده ۴ آییننامه اجرایی، اوراق بهادار مشمول این طرح باید در زمان انتقال دارای مدت باقیمانده تا سررسید سه ماه یا کمتر بوده و فرآیند پذیرش اوراق نیز تا پایان بهمنماه سال مالی مربوطه انجام شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تمامی مجوزهای مربوط به انتقال اوراق بهادار که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و همچنین دستورالعملهای ضوابط کنترل و مدیریت این اوراق، برای اجرا و رعایت دقیق به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.
این اقدام در راستای تسهیل فرآیندهای تجاری، تسریع در ترخیص کالا و حمایت از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید انجام شده است.