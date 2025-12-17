استاندار خراسان شمالی گفت:افزایش تولید ،جذب سرمایه های داخلی و خارجی و تقویت روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه می تواند در برون رفت از تحریم ها مؤثر باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، تجارت بین‌الملل یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های اقتصادی است که به‌طور مستقیم تحت تأثیر روابط سیاسی و حقوقی کشور‌ها قرار دارد، هر تصمیم یا توافق بین‌المللی می‌تواند آینده تجارت یک کشور را دگرگون کند، در این میان، واژه‌ای که ماه‌های اخیر به‌ویژه در فضای اقتصادی ایران بسیار شنیده می‌شود، ساز و کار ماشه (اسنپ بک) است.

برای فعالان اقتصادی، به‌ویژه واردکنندگان و صادرکنندگان، درک صحیح از مفهوم ساز و کار ماشه (اسنپ بک) یک ضرورت است؛ زیرا اگر آمادگی نباشد بازگشت فرآیند آن می‌تواند واردات کالا، تأمین مالی و حتی ترخیص کالا از گمرک را با چالش جدی روبه‌رو کند.

توسعه صادرات با عبور از شرایط اسنپ بک

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت از ماه‌ها قبل برای تاثیرات احتمالی اسنپ بک بر اقتصاد کشور آماده شده و برنامه دارد.

براساس آمار گمرک، تجارت غیرنفتی کشورمان، نیمه نخست امسال به ۵۴ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار رسید؛ که سهم صادرات، حدود ۲۶ میلیارد دلار و سهم واردات هم بیش از ۲۸ میلیارد دلار بود. آمار‌ها نشان می‌دهد که در نیمسال اول امسال با بیش از ۱۰۰ کشور در جهان تبادلات تجاری داشته‌ایم.

این میزان صادرات، به رغم تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان مشابه سال گذشته، بدون کاهش بود، حال باید دید هم اندیشی فعالان حوزه صادرات برای برون رفت از شرایط اسنپ و توسعه صادرات چگونه خواهد بود.

محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: کالا‌هایی که در اختیار بخش خصوصی است می‌تواند ارزآوری کشور را در شرایطی که کشور نیازمند ارز است و ممکن است در وصول مطالبات بخش نفتی مشکل داشته باشد، در بخش صنعت وکشاورزی ایفای نقش کند و در تامین نیاز‌های ارزی کشور موثر باشد و روش‌هایی که برای صادرات تعریف شده به سمت روش‌های تهاتر کالا به کالا ببرد.

از نگاه لاهوتی، اتاق بازرگانی، علاوه بر حمایت از بازرگانان، وظیفه تسهیل تجارت داخلی و بین‌المللی را نیز بر عهده دارد.

دیپلماسی اقتصاد استانی راه برون رفت از تحریم‌های اقتصادی

مسئولان خراسان شمالی و اتاق بازرگانی استان هم دست بکار شدند و طرح‌هایی در قالب استانی برای برون رفت از تحریم‌های اقتصادی برنامه ریزی کردند که توسعه روابط اقتصادی با کشور همسایه ترکمنستان، کشور‌های حوزه دریای خزر و کشور‌های حوزه خلیج همیشه فارس از جمله آنهاست.

مبادلات تجاری خراسان شمالی با بازگشایی گذر مرزی، قوت می‌گیرد

از آنجا که فعال کردن گذر مرزی و بازارچه از مصوبات سفر رئیس جمهور است باید جدی تری اعمال شود، چون مبادلات بازرگانی خراسان شمالی را تقویت خواهد کرد.

استاندار در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، گذرگاه و بازارچه مرزی را از نیازمندی‌های مهم استان دانست و تاکید کرد: باید نماینده وزارت امور خارجه، دستگاه‌های اجرایی متولی و اتاق بازرگانی پیگیر بازگشایی گذر مرزی باشند.

بخش دولتی برای صادرات تسهیلگری کند

بهمن نوری همچنین بر اهمیت صادرات در شرایط کنونی تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی و کارخانجات تلاش برای صادرات دارند، اما بخش دولتی هم کار تسهیلگری را باید انجام دهند.

به گفته وی افزایش ۲۳ درصدی صادرات در مقایسه با سال قبل در برنامه هفتم توسعه ذکر شده پس باید برنامه ریزی دقیق و هدف گذاری لازم صورت گیرد.

نقش گمرک در مبادلات تجاری

به نظر می‌رسد گمرگ در صادرات و واردات نقش بسیار مهمی را بازی می‌کند و ظرفیت خوبی برای صادر کنندگان به شمار می‌رود بنابر این این نقش باید بیش از گذشته پررنگ‌تر باشد و متولیان امر با شناسایی بازار‌های جدید صادراتی با مشارکت بخش خصوصی محصولات صادراتی باید به بازار‌های جدید هدف معرفی شود.

اما در عمل اینگونه به نظر نمی‌رسد و در استان خراسان شمالی صادر کنندگان و شرکت‌های تولیدی به دلیل نبود زیرساخت‌های حمل و نقل مناسب تمایلی به صادر کردن محصولاتشان از این استان ندارند، این را می‌شود از آمار هشت ماهه گمرک استان فهمید.

صادرات ۲۶ میلیون دلار کالا از گمرک خراسان شمالی

به گفته سید ابراهیم حسینی مدیر گمرک استان در ۸ ماهه منتهی به آبان ماه امسال بیش از ۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۲۶ میلیون و ۶۳۷ هزار دلار از طریق گمرک استان، صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری ۵۸ درصد و از لحاظ وزن کالا هم ۴۴ درصد کاهش داشته است.

کشور‌های افغانستان، ترکیه، عراق، گرجستان، ترکمنستان مشتریان عمده کالا‌های خراسان شمالی

بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک استان بیشتر کالا‌های تولیدی و محصولات کشاورزی به کشور‌های افغانستان، ترکیه، عراق، گرجستان، ترکمنستان صادر می‌شود، که این موضوع تلاش بیشتر مسئولان مربوطه استان را برای صادرات و تقویت حضور اقتصادی استان در بازار‌های بین‌المللی سایر کشور‌ها را می‌طلبد.

سفر هیئت‌های تجاری به ترکمنستان و راه اندازی اتاق مشترک خراسان شمالی، ازبکستان و افغانستان تلاشی برای بهبود بخشیدن روابط تجاری و اقتصادی استان با کشور‌های منطقه است.

ظرفیت‌های اقتصادی خراسان شمالی می‌تواند پیوندی تازه میان ایران و ترکمنستان ایجاد کند

در سفر هیئت رسمی خراسان شمالی به ترکمنستان، استاندار خراسان شمالی، با هدف بررسی ظرفیت‌های مشترک برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان دو کشور با جمعی از مسئولان ارشد اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان و همچنین اعضای اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان دیدار کرد.

در این نشست، که اتاق بازرگانی نقش کلیدی در تسهیل ارتباطات و معرفی ظرفیت‌های استان داشت، طرفین بر تداوم همکاری‌ها در قالب ارتباطات استانی و مرزی تأکید کردند و خواستار رفع موانع موجود در مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه شدند.

بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی ضمن اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان، ابراز امیدواری کرد: روابط اقتصادی دو کشور بتواند از سطح گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک فراتر رفته و به اقدامات عملی در زمینه صادرات کالا، خدمات فنی و مهندسی و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک منجر شود.

نوری تاکید کرد: اتاق بازرگانی به عنوان پل ارتباطی میان بخش خصوصی ایران و ترکمنستان، می‌تواند نقشی موثر در تحقق این اهداف ایفا کند.

گفت‌و‌گو‌های مطرح شده در این دیدار نشان دهنده عزم دو کشور برای گسترش روابط اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای همکاری‌های بلندمدت در حوزه‌های مختلف است.

بازارچه مرزی مشترک خراسان شمالی و آخال ترکمنستان راه‌اندازی می‌شود

همچنین هیات تجاری خراسان شمالی در دیدار با سفیر ایران در عشق‌آباد و رئیس اتاق بازرگانی ترکمنستان، ایجاد گذر مرزی و راه‌اندازی بازارچه مرزی با استان آخال ترکمنستان را برای تقویت مناسبات اقتصادی دو استان خواستار شدند.

توسعه همکاری با استان‌های همجوار در دستور کار

سفیر ترکمنستان در ایران هم در سفر به خراسان شمالی بر اهمیت تقویت روابط دوجانبه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های مشترک اقتصادی تاکید کرد و گفت: توسعه همکاری با استان‌های همجوار در دستور کار است.

الیاس غایب‌اف در همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری این استان با اشاره به سابقه روابط خوب بین ایران و ترکمنستان افزود: سرمایه‌گذاری برای ملت‌ها اهمیت زیادی دارد و می‌تواند رشد اقتصادی کشور‌ها را به همراه داشته باشد.

غایب اف اضافه کرد: ما تلاش می‌کنیم ارتباطات ایران و ترکمنستان را گسترش دهیم و در این مسیر تفاهم‌نامه‌هایی با استان‌های همجوار منعقد کرده‌ایم.

سفیر ترکمنستان در ایران همچنین بر ضرورت تقویت روابط با استان آخال در ترکمنستان تاکید کرد و گفت: ارتباط مستحکم‌تر با استان‌های همجوار می‌تواند فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی را فراهم کند.

تشکیل اتاق بازرگانی مشترک خراسان شمالی، ازبکستان و افغانستان

مسئول اتاق بازرگانی مشترک، این اتاق را زمینه ساز گسترش همکاری‌ها، توسعه تجارت و شناسایی بازار‌های مشترک دانست و گفت: هدف از ایجاد این ساختار، افزایش مراودات اقتصادی خراسان شمالی با دو کشور ازبکستان و افغانستان است.

به گفته سعید پور آبادی اکنون میزان ارتباطات و مبادلات مستقیم استان با این دو کشور اندک است و تشکیل این اتاق مشترک می‌تواند زمینه را برای گسترش همکاری‌ها، توسعه تجارت و شناسایی بازار‌های مشترک فراهم کند.

تاثیر مثبت حل مشکلات مرزنشینان در اقتصاد

از سوی دیگر حل مشکل شرکت‌های مرزنشینان استان می‌تواند تاثیر مثبت در اقتصاد خراسان شمالی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی از صدور ۱۵۵ کارت بازرگانی در سال گذشته خبر داد و گفت: از ابتدای تاسیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی تاکنون هزار و ۱۵۸ کارت صادر شده که از این تعداد ۱۸۲ فقره، کارت عضویت بوده است.

عباس کاظمی گفت: مرکز مبادله تجاری اتاق بازرگانی در عشق‌آباد ترکمنستان راه‌اندازی می‌شود.

کاظمی در ادامه به دیدار سفیر ترکمنستان در تهران هم اشاره کرد و افزود: بازار خوبی برای فرآورده‌های شیلاتی، اسب ترکمن، گل‌های زینتی و محصولات گلخانه‌ای خراسان شمالی در ترکمنستان وجود دارد که سفیر هم برای این مراودات، ابراز تمایل و استقبال کرد.

به گفته کاظمی مرکز مبادله تجاری در عشق‌آباد در فضایی به مساحت یک و نیم هکتار و در پنج طبقه ایجاد شده و فرصتی بی‌نظیر برای تجار، بازرگانان و واحد‌های تولیدی استان فراهم می‌کند تا محصولات خود را به بازار‌های منطقه معرفی کرده و از ظرفیت‌های صادراتی کشور همسایه بهره‌مند شوند.

هم مرزی خراسان شمالی با ترکمنستان یک مزیت راهبردی برای استان است که می‌تواند به پیشران توسعه اقتصادی منطقه تبدیل شود و فعالان اقتصادی خراسان شمالی و استان آخال ترکمنستان باید با شناسایی ظرفیت‌ها و نیاز‌های متقابل به سمت تبادلات هدفمند و پایدار حرکت کنند.

مدیران باید به دنبال جذب سرمایه گذار باشند

استاندار خراسان شمالی گفت: اجازه نمی‌دهیم منابع محدود استان هدر برود و در عین حال نباید باعث فرار سرمایه‌ها شد.

بهمن نوری در جلسه‌ی تسهیلگری سرمایه گذاری گفت: هدف ما در این جلسات، عارضه‌یابی و تلاش برای احیای سرمایه‌های راکد، با همفکری مدیران و با تکیه بر شعار سال و رویکرد جدید است تا در تعامل با سرمایه‌گذار، موانع و مشکلات را برطرف کنیم.

وی با تاکید براینکه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در هر منطقه‌ای اقدامی بزرگ است، افزود: ظرفیت‌های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در خراسان‌شمالی وجود دارد بنابراین باید حفظ سرمایه گذار و حمایت از او دراولویت باشد.

سرمایه‌گذاری خارجی ۱۵ میلیون دلاری در خراسان‌شمالی

استاندار خراسان‌شمالی گفت: در هشت ماه امسال ۱۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان انجام شده که این رقم یک و نیم برابر مجموع سرمایه‌گذاری‌های پنج سال گذشته است.

به گفته وی، امسال یک مورد سرمایه‌گذاری خارجی در شهرستان شیروان ثبت و عملیاتی شده که می‌تواند زمینه‌ساز ورود سرمایه‌های جدید به استان باشد.

استاندار خراسان‌شمالی با اشاره به اقدامات استان برای تسهیل سرمایه‌گذاری افزود: تاکنون ۲۰ مجوز بی‌نام در استان واگذار شده که این مجوز‌ها در مجموع معادل سه همت سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود و نقش مهمی در رونق بخش تولید و اشتغال دارند.

جذب سرمایه گذاربرای ایجاد صنایع تکمیلی از ضروریات استان

خراسان شمالی از خام‌فروشی و تکمیل نبودن زنجیره‌ها رنج می‌برد. ظرفیت معادن استان هم تاکنون مغفول بوده است.

این موضوع می‌طلبد، اتاق بازرگانی استان، با توجه به تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، گردشگری و صنعت و معدن، سرمایه‌گذاران را برای ورود به عرصه ترغیب کند.

معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمینه اسب ازجمله پرورش، پیست اسبدوانی، مرکز گردشگری و سوارکاری و نیز، معرفی زنجیره ارزش انگور (کشمش و کنسانتره میوه) می‌تواند راهی موثر برای برون رفت از وابستگی اقتصاد به نفت و افتادن در گرداب تحریم‌های دولت‌های سلطه گر باشد.

توجه به اشتغال خرد و کسب‌وکار‌های دانش‌محور

استاندار همچنین بر توسعه اشتغال‌های خرد و حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک تأکید کرد و گفت: واحد‌های پیشران و دانش‌بنیان ضمن ایجاد اشتغال، بهره‌وری بالایی دارند و باید در اولویت حمایت باشند.

توانمندسازی بانوان فعال اقتصادی

رئیس اتاق بجنورد در نشست خبری بر اهمیت و نقش بانوان در اقتصاد تأکید کرد وگفت: معتقد است حذف زنان از عرصه فعالیت‌های اقتصادی، کاهش قدرت اقتصادی آن جامعه را به دنبال خواهد داشت.

عباس کاظمی یکی اهداف اصلی اتاق بجنورد را فعال‌سازی بانوان توانمند استان در عرصه‌های مختلف اعلام کرد و افزود: اتاق بجنورد برای شناسایی ظرفیت‌های فعال بانوان و تسهیل در روند فعالیت‌های آنان اعلام آمادگی می‌کند.

کاظم شهریاری، دبیرکل اتاق بجنورد هم گفت: یکی از عنصر قدرتمند در هر جامعه‌ای، مشارکت بانوان است و کشور ما نیز به زنان قدرتمند نیاز دارد.

وی معتقد است: توسعه کشور جز با مشارکت بانوان فعال و کارآفرین هیچ راهی ندارد و توسعه کشور در تمام حوزه‌ها به خصوص در حوزه اقتصادی به حضور بانوان تجار و بازرگان نیازدارد.

شتاب صادرات غیر نفتی راهی برای رونق اقتصادی

بهمن ماه طرح ایران پروژه درترکمنستان بهمن ماه برگزار می‌شود که بزرگترین نمایشگاه ایران در ترکمنستان با دبیری سازمان توسعه تجارت ایران در عشق آباد برپا می‌شود و استان خراسان شمالی هم با تجار نقش پر رنگی خواهند داشت.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی بجنورد امسال در سفر اخیر به ترکمنستان اتحادیه کار آفرینان برای همکاری با تجار خراسان شمالی استقبال کردند.

تاثیر اتاق بازرگانی در رونق اقتصادی

اتاق بازرگانی یک کشور در حقیقت نقش قلب تپنده اقتصاد آن سرزمین را ایفا می‌کند، زیرا تصمیمات بزرگ در این اتاق گرفته شده و باتوجه به وابستگی بسیار یک کشوری همچون ایران به صادرات و واردات محصولات مختلف، نقش این اتاق نیز در اقتصاد گسترده است.

کلام آخر:

به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی تحریم‌ها ملت ایران را از پا در نمی‌آورد زیر ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران و جمهوری اسلامی، در مقابل زورگویی و زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نمی‌شود و با تبدیل تحریم‌ها به فرصت‌های پیشرفت و شکوفایی، به افق روشن آینده دست خواهد یافت.

آینده اقتصادی کشور زمانی تضمین می‌شود، که تقویت بخش خصوصی و تولیدات غیر نفتی با نگاه راهبردی مدیریت شود، و ایران همچنان می‌تواند تمام قد جلوی سردمداران اقتصاد با قدرت بایستد و نگذارد سایه تحریم‌ها بر اتحاد و انسجام ملی بزرگتر شود.

نویسنده و دبیر خبر: سکینه خرمی