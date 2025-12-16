پخش زنده
امروز: -
معاون سلامت دامپزشکی گیلان از ۷۲۰ مورد بازدید از مراکز آبزی پروری استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، معاون سلامت دامپزشکی استان با تأکید بر ظرفیت بالای استان در پرورش ماهیان گرمابی، سردآبی، خاویاری و زینتی گفت: گیلان یکی از استانهای مهم این صنعت در کشور محسوب میشود که اعمال نظارتهای بهداشتی و دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور موجب میشود ضمن حمایت از تولید کنندگان، محصولی سالم و باکیفیت به سفره مردم برسد.
دکتر سعید جوان افزود: از ابتدای امسال تاکنون کارشناسان اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان استان و ادارات تابعه شهرستانی، ۷۲۰ بازدید کارشناسی (پایش) را از این واحدها داشتند.
وی با اشاره به اینکه از تعداد کل این بازدیدها ۵۲۵ مورد بازدید از مزارع گرمابی، ۱۵۸ مورد بازدید از مزارع سردآبی و ۳۷ مورد بازدید از مزارع خاویاری بوده است، ادامه داد: در همین دوره زمانی، ۸۴ واحد از مزارع پرورش آبزیان استان در خصوص بیماریهای ویروسی اخطار کردنی همراه با نمونه برداری پایش شدهاند.
معاون سلامت دامپزشکی استان از نظارت بهداشتی و قرنطینهای بر واردات یک میلیون و ۲۰ هزار و ۹۷۶ قطعه تخم چشم زده ماهی قزل آلا نیز در این مدت خبر داد.