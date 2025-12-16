به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری، برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ دی ماه از امروز ۲۵ آذر در سکو‌های مجاز فروش اینترنتی آغاز شد.

لازم به ذکر است؛ در هنگام استرداد بلیت اینترنتی، وجه استرداد فقط به شماره کارت خریدار بلیت، که لازم است به نام یکی از مسافران باشد، واریز می‌گردد و در صورت دارا نبودن شرایط فوق، استرداد اینترنتی بلیت امکانپذیر نبوده و بایستی به مراکز حضوری مراجعه شود

گفتنی است؛ در همه ایستگاه‌های راه‌آهن برای سوار شدن به قطار بلیت‌ها کنترل شده و با مدارک هویتی تطبیق داده می‌شوند، بنابراین همراه داشتن تصویر بلیت به همراه مدرک هویتی معتبر الزامی و از ورود مسافران بدون بلیت یا بلیت‌های غیر همنام به قطار قطعا ممانعت به‌عمل خواهد آمد.