به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امین درخشان مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان در جلسه شورای فرهنگ عمومی، که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، گفت: شورای فرهنگ عمومی به‌عنوان مرجع سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی استان، وظیفه دارد با ایجاد انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌ها، زمینه اثربخشی بیشتر فعالیت‌های قرآنی را فراهم کند.

وی افزود: توجه جدی به ظرفیت‌های مردمی و واگذاری امور فرهنگی و قرآنی به تشکل‌ها، مؤسسات قرآنی و نهاد‌های مردمی از مهم‌ترین اهداف این شورا و همچنین شورای توسعه فعالیت‌های قرآنی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان، با اشاره به برخی موازی‌کاری‌ها در حوزه فعالیت‌های قرآنی بیان کرد: هرچند دستگاه‌های مختلف فرهنگی اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند، اما نبود انسجام و تمرکز می‌تواند موجب نگرانی جامعه قرآنی شود؛ از این رو، هدف ما کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت نقش حمایتی و نظارتی آن است.

درخشان عنوان کرد: مردمی‌سازی فعالیت‌های قرآنی، جهت‌دهی ظرفیت‌های موجود به سمت برنامه‌های اثربخش و انسجام‌بخشی در حوزه فرهنگ دینی، از اولویت‌های اصلی استان در سال جاری است.

وی از برگزاری نمایشگاه بزرگ قرآن کریم در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این نمایشگاه پس از چند سال وقفه و برای نخستین بار با این گستردگی، همزمان با سراسر کشور و با محوریت شهر یاسوج برگزار خواهد شد و نیازمند همکاری همه دستگاه‌های فرهنگی و مشارکت فعال جامعه قرآنی استان است.

درخشان افزود: برنامه‌های متنوع فرهنگی و قرآنی برای ماه مبارک رمضان در سطح استان پیش‌بینی شده است که با همراهی نهاد‌های فرهنگی و فعالان قرآنی اجرا خواهد شد.

مسئول دارالقرآن سازمان تبلیغات استان نیز گفت: تنها مجوز‌های داده‌شده در حوزه فرهنگ دینی، فرمایشات مقام معظم رهبری و اصل ۴۴ قانون اساسی است که به صراحت بر برون‌سپاری و واگذاری امور به مردم تأکید دارد، اما متأسفانه در عمل، فعالیت‌های قرآنی همچنان در بدنه ادارات متمرکز شده است.

حسین عالی‌نسب با بیان اینکه بخش عمده فعالیت‌های قرآنی درون دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود، افزود: این در حالی است که مؤسسات قرآنی مردمی با تحمل هزینه‌های سنگین از جمله اجاره مکان، پرداخت حق‌الزحمه اساتید و مربیان و اجرای برنامه‌های آموزشی، عملاً از چرخه واگذاری فعالیت‌ها کنار گذاشته شده‌اند و همین مسئله موجب تعطیلی بسیاری از آنها شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۷۵ مؤسسه قرآنی در سطح استان دارای مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، اما اگر بخواهیم فنی و کارشناسی بررسی کنیم، تعداد مؤسسات فعال به اندازه انگشتان یک دست هم نمی‌رسد.

مسئول دارالقرآن سازمان تبلیغات استان افزود: در حوزه مسابقات آوایی قرآن، استان ما هم در رقابت‌های آموزش و پرورش و هم در مسابقات اوقاف که از معتبرترین مسابقات قرآنی کشور است، همواره در رتبه‌های پایانی قرار دارد و این نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌های ارتقایی است.

عالی‌نسب با تأکید بر لزوم اجرای طرح‌های ارتقای قاریان و حافظان قرآن در سطح استان تصریح کرد: برگزاری محافل مشترک با حضور قاریان بین‌المللی و اجرای برنامه‌های تخصصی، به‌تنهایی از عهده یک دستگاه برنمی‌آید و نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه نهاد‌ها و واگذاری امور به مؤسسات و خانه‌های قرآن مردمی است.

مدیرکل آموزش‌و پرورش استان، نیز اظهار کرد: سند تدوین‌شده آموزش قرآن، به‌عنوان یک نقشه راه، مسیر حرکت ما را با اهداف، اقدامات مشخص، تقویم اجرایی و زمان‌بندی معین ترسیم کرده است.

ایوب رضایی، افزود: در جلسات منطقه‌ای از جمله نشست جنوب غرب کشور، قطب‌بندی‌ها انجام و پیشنهادات متعددی مطرح شد که خوشبختانه با بحث و گفت‌وگوی کارشناسی همراه بود. استمرار این جلسات در سطح آموزش‌وپرورش و ذیل همین نقشه راه، زمینه‌ساز اجرای مؤثر برنامه‌ها خواهد بود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان با اشاره به مصوبات جلسات اخیر تصریح کرد: بر اساس این سند، یک نظام ۹‌گانه در حوزه آموزش قرآن از روخوانی و روان‌خوانی تا تدبر و فهم معانی قرآن کریم پیش‌بینی شده است. برنامه‌های اجرایی آن نیز مشخص است و ما اجرای این برنامه‌ها را از ادارات آموزش‌وپرورش و سطوح مدیریتی آغاز کرده‌ایم.

رضایی ادامه داد: در گام نخست، بحث روخوانی و روان‌خوانی قرآن با تعیین سطح آغاز می‌شود و به‌تدریج آموزش‌ها در سطح مدارس توسعه خواهد یافت. در این مسیر، پرهیز از موازی‌کاری نهاد‌ها و تجمیع ظرفیت‌ها ذیل کمیته‌های تخصصی، نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه آموزش قرآن دارد.

وی توانمندسازی معلمان و مربیان، بازطراحی روش‌های آموزشی، بهره‌گیری هوشمند از فناوری‌های نوین، تقویت پیوند میان مدرسه، خانواده و مسجد و عبور از حافظه‌محوری به سمت فهم‌محوری در آموزش قرآن را از محور‌های اساسی این برنامه‌ها عنوان کرد.



فتاح محمدی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار هم گفت: امروز بخشی از بدنه جامعه و حتی برخی افراد تحصیل‌کرده تصور می‌کنند قرآن پاسخگوی نیازهای جامعه معاصر نیست، در حالی که با پژوهش و تبیین درست، می‌توان کارآمدی و جامعیت قرآن را به‌صورت عینی نشان داد.

فتاح محمدی با اشاره به نقش حوزه‌های علمیه گفت: طلاب باید موضوع پایان‌نامه‌های خود را مبتنی بر آیات و روایات انتخاب کنند و از دیدگاه‌های علمی روز دنیا نیز در چارچوب حکمت اسلامی بهره ببرند.

محمدی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های پایه‌ای قرآن تصریح کرد: تا زمانی که آموزش روخوانی و روان‌خوانی به‌درستی انجام نشود، نمی‌توان انتظار موفقیت در حوزه صوت، لحن و تفسیر داشت. آموزش مقدماتی، زیربنای همه فعالیت‌های قرآنی است.

وی همچنین پیشنهاد داد جلسات تخصصی مرتبط با قرآن به‌صورت فصلی برگزار شود و افزود: برگزاری چهار جلسه در سال از شورای فرهنگ عمومی یا شورای توسعه فرهنگ قرآنی با محوریت مسائل قرآنی می‌تواند اثربخشی بیشتری نسبت به جلسات پراکنده داشته باشد.