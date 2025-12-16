پخش زنده
دادستان کل کشور گفت: پیگیری خسارات جنگ ۱۲ روزه با جدیت کامل و بدون کوتاهی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین نشست اختصاصی بررسی و پیگیری مستندسازی و اعلام خسارات مربوط به جنگ تحمیلی دوازده روزه صبح روز سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ به ریاست حجتالاسلام محمد موحدی دادستان کل کشور برگزار شد.
حجتالاسلام موحدی، دادستان کل کشور با تأکید بر وظیفه قطعی و قانونی دستگاه قضائی در دفاع از حقوق ملت ایران، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر وحدت ملی، اقتدار نیروهای مسلح و ظرفیتهای حقوقی و قضائی خود، مسیر مطالبه حقوق و جبران خسارات وارده را با جدیت دنبال میکند.
حجتالاسلام موحدی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز و فشارهای دشمنان، گفت: حوادث اخیر بار دیگر نشان داد که ملت ایران ملتی مستقل، متحد و مقاوم است و هیچگونه تعرضی نمیتواند اراده ملی و اقتدار نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
وی با اشاره به اینکه همه پروندههای مرتبط با این موضوع در دستگاه قضائی فعال و در حال رسیدگی است، افزود: در دادستانی هیچ موضوع زمینماندهای درباره پیگیری خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی وجود ندارد و همه پروندهها با جدیت، دقت و در چارچوب ضوابط قانونی دنبال میشود.
دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضائی کشور با بهرهگیری از همه ظرفیتهای قانونی داخلی و بینالمللی، پیگیری حقوقی و کیفری عاملان تجاوزات اخیر و مستندسازی خسارات وارده را با قدرت ادامه میدهد و در این مسیر هیچگونه کوتاهی پذیرفتنی نیست.
وی افزود: دادسرای تهران علاوه بر مسئولین دولتها، نسبت به تعقیب قضائی سرکردگان گروهای داخلی و خارجی که همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنایات اخیر داشتند اقدام کند و ضابطین قضائی اطلاعات مورد نیاز و نوع همکاری گروههای معاند با دشمنان ملت را جمعآوری و به دادستانی گزارش نمایند.
در پایان این نشست، دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاهها و نهادهای مسئول، به هر یک از نهادهای ذیربط دستور داد با تسریع در روند بررسی، تکمیل و ارسال مستندات، اقدامات لازم را در مسیر پیگیری حقوقی و قضائی خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی دوازدهروزه با اولویت و جدیت بیشتری دنبال کنند.