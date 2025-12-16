سخنگوی دولت با اعلام اینکه اجرای مصوبه جدید بنزین از این هفته آغاز شد و بر اساس آن قیمت بنزین کارت جایگاه سوخت به ۵ هزار تومان رسید، بیان کرد: این اقدام با هماهنگی و همدلی مردم، به آرامی و منطقی پیش رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی امروز (سه‌شنبه، ۲۵ آذر) در نشست خبری به میزبانی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند اراک، اظهار کرد: این پالایشگاه یکی از افتخارات ساخته‌شده به‌دست مهندسان ایرانی است که نمونه‌ای از پیشرفت کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند اراک مظهر و نشانه شعار «ما می‌توانیم» است و نشان می‌دهد که با توانمندی مهندسان ایرانی قادر به ساخت پالایشگاه و پتروشیمی هستیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: هم‌اکنون کشور به سمت تولید مازوت کم‌سولفور حرکت کرده که البته نتیجه وجود سمن‌های محیط زیستی است که در این مهم کمک‌کننده بوده‌اند.

هماهنگی با تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی

مهاجرانی به اجرایی شدن مصوبه جدید بنزین اشاره و بیان کرد: از ابتدای هفته (شنبه، ۲۲ آذر) قیمت بنزین کارت جایگاه سوخت به ۵ هزار تومان رسید و البته با هماهنگی و همدلی مردم این موضوع به‌آرامی و منطقی پیش رفت.

وی با بیان اینکه برای اجرای مصوبه جدید قیمت بنزین، هماهنگی‌های لازم با انجمن‌های صنفی انجام شده بود، تأکید کرد: بر اساس این توافق، هیچ‌گونه افزایش قیمت دیگری برای مصرف‌کنندگان سوخت از این بابت وجود نخواهد داشت، چراکه برای حمل‌ونقل تدابیر لازم اندیشیده شده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه برای گروه‌هایی با مصرف ماهانه بالاتر، ازجمله تاکسی‌های سازمانی، موتورسیکلت‌های شغلی و وانت‌بارها، تمهیدات لازم پیش‌بینی شده است، ادامه داد: همچنین درباره تاکسی‌های اینترنتی با مصرف بیش از ۶۰ لیتر در ماه، مابه‌التفاوت هزینه از سوی دولت پرداخت می‌شود تا فشار مالی مضاعفی به آنها تحمیل نشود.

آغاز اصلاحات اقتصادی با همراهی مردم

مهاجرانی با قدردانی از همراهی همه این گروه‌ها، به‌ویژه فعالان حوزه جابه‌جایی بین‌جاده‌ای مسافر افزود: خدا را شاکریم که این موضوع که می‌توانست به یک چالش تبدیل شود، با درایت و همراهی صحیح مردم به فرصتی برای آغاز اصلاحات اقتصادی بدل شد و این گام در راستای تداوم توزیع عادلانه‌تر منابع، به‌ویژه در قالب طرح کالابرگ برداشته شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که درآمد حاصل از اجرایی شدن مصوبه جدید بنزین چگونه هزینه می‌شود، اظهار کرد: همه عواید حاصل از افزایش نرخ سوخت جایگاه‌ها در حسابی مشخص جمع‌آوری می‌شود و برای رفاه مردم، همچنین موضوع کالابرگ هزینه می‌شود. این را باید تأکید کنم که هدف از این مصوبه، افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه منطقی کردن نرخ آن است.

سخنگوی دولت گفت: دولت می‌خواهد از اقتصاد دستوری فاصله بگیرد و ساختار اقتصاد را سامان دهد و این موضوع به‌عنوان یکی از اهداف ما در دستور کار قرار دارد.

تکذیب استعفای وزیر نفت

مهاجرانی به موضوع آلودگی شهر اراک اشاره و تصریح کرد: افزایش انرژی‌های خورشیدی که جزو انرژی‌های پاک است، همچنین توزیع مازوت کم‌سولفور می‌تواند آلودگی هوا در اراک را کاهش دهد که با جدیت دنبال می‌شود.

وی اظهار کرد: طبیعتاً در همه دنیا تعادلی بین صنعت و محیط‌زیست ایجاد می‌کنند. در شهر اراک نیز تلاش بر این است که از سوخت‌هایی استفاده شود که آلایندگی کمتری دارند.

سخنگوی دولت درباره اخبار نقل‌شده از سوی برخی رسانه‌ها درباره استعفای برخی وزیران دولت چهاردهم ازجمله وزیر نفت گفت: به‌شدت این استعفا‌ها ازجمله استعفای وزیر نفت را تکذیب می‌کنم و از رسانه‌ها می‌خواهم از انتشار این‌گونه اخبار که صحت ندارد، خودداری کنند.