به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان ظهر امروز در حاشیه دیدار با قائم‌مقام بانک رفاه کارگران کشور و معاون اعتبارات بانک صنعت و معدن در محل استانداری لرستان اظهار کرد: پیگیری برای تأمین منابع مالی فاز اول لاستیک‌سازی خرم‌آباد و گاوداری ۷ هزار رأسی دورود از بانک‌های عامل انجام شد.



امید امیدی شاه‌آبادی؛ افزود: این طرح یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های کشاورزی استان در دهه‌های اخیر است که هم اکنون نیز از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار است.



وی ادامه داد: این طرح هم اکنون نیازمند تأمین منابع مالی از محل صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک رفاه به میزان ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع ریالی است که با پرداخت این تسهیلات ضمن بهره‌برداری از این طرح شاهد ایجاد اشتغال مناسب از محل این پروژه در استان خواهیم بود.



معاون اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین تأمین منابع مالی صنایع غذایی دامون «شرکت زاگشیر بروجرد» و طرح جایگزین سیمان دورود مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به منابع برگشتی تبصره ۱۸ استان ۳ طرح بیمارستانی که مراحل پرداخت تسهیلات آنها با بانک رفاه در حال انجام است.



امیدی به جلسه با معاون اعتباری بانک صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: در این جلسه نیز پیرامون ۵ طرح پیشران اقتصادی از جمله لاستیک‌سازی خرم‌آباد گفت‌و‌گو شد و پیرو سه جلسه پیشین استاندار محترم با این مجموعه، در مورد مراحل پایانی پرداخت تسهیلات موردنیاز این مجموعه بحث‌وبررسی صورت گرفت.



وی ادامه داد: در این جلسه عنوان شد که ۴۵۰ میلیارد تومان تسهیلات موردنیاز این مجموعه که هم اکنون در کمیسیون اعتبارات بانک صنعت و معدن قرار دارد در مراحل نهایی برای پرداخت قرار دارد.



معاون اقتصادی استاندار اظهار داشت: با پرداخت این منابع ضمن بهره‌برداری از فاز اول لاستیک‌سازی در قالب «تبدیل لاستیک نیمه‌آماده به آماده» ۶۰۰ هزار حلقه در سال تولید می‌شود و شاهد بهره‌برداری فاز اول این طرح در مرکز استان خواهیم بود.



امیدی افزود: همچنین با توجه به تفاهم منعقدشده این بانک و صندوق ضمانت صادرات ایران؛ مقرر شد مراحل تأمین مالی ۴ طرح اقتصادی استان که می‌تواند ضمن ایجاد ارزش‌افزوده به اشتغال‌زایی کمک کند، آغاز شود.



وی افزود: این طرح‌ها شامل کارخانه اسید فسفریک در منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد، فرتاک بروجرد، فاز دوم پالایشگاه پلدختر و سیلیکون متال بروجرد هستند.