بهترین راهکار جلوگیری از ابتلا، رعایت دستورالعملهای بهداشتی و پیشگیری است.
شیوع آرام آنفولانزا در خوزستان
رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: با آغاز فصل سرما، شیوع بیماری آنفولانزا در استان افزایش مییابد و بهترین راهکار جلوگیری از ابتلا، رعایت دستورالعملهای بهداشتی و پیشگیری است.
مهرداد شریفی افزود: آموزش، افزایش سواد سلامت و تغییر سبک زندگی میتواند نقش مهمی در پیشگیری از بیماریها داشته باشد.
وی با اشاره به علائم آنفولانزا شامل سردرد، درد عضلانی و تب، خاطر نشان کرد: برخلاف سرماخوردگی، آبریزش بینی در این بیماری مشاهده نمیشود و افراد مبتلا باید سه تا پنج روز استراحت کنند، در اتاق مجزا بمانند، از ماسک استفاده کرده و مایعات گرم مصرف کنند.
توصیه به گروههای پرخطر برای واکسیناسیون
شریفی تاکید کرد: مادران باردار، کودکان زیر ۶ سال، سالمندان و بیماران قلبی-عروقی حتما واکسن آنفولانزا تزریق کنند. بهترین زمان تزریق اوایل مهر است و تا پایان اسفند نیز امکان واکسیناسیون وجود دارد. تاکنون ۴۵ هزار نفر در استان واکسینه شدهاند.
وی افزود: بررسی نمونههای بیماری نشان میدهد کمتر از یک درصد کوئید و ۹۹ درصد آنفولانزا بوده است.
آلودگی هوا و محدودیت فعالیتهای ورزشی
رئیس مرکز بهداشت خوزستان آلودگی هوا را تهدیدی برای سلامت عنوان کرد و گفت در شرایط آلودگی، زنگهای ورزش در مدارس برگزار نمیشود و فعالیت ورزشی در فضای باز ممنوع است.
شریفی بیان کرد: همچنین ۲۰۰ هزار سفیر سلامت در مدارس استان فعالیت میکنند تا نکات بهداشتی مربوط به مدرسه، بوفه، آب و پیشگیری از بیماریها را به دانشآموزان و اولیا منتقل کنند.