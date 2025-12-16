نماینده ولی فقیه درآذربایجان غربی برنقش جهاد کشاورزی در پشتیبانی از تولید، حمایت از قشر زحمتکش کشاورزان و صیانت از منابع ملی و طبیعی تاکید کرد.

بخش کشاورزی؛ پشتیبان تولید و ضامن امنیت غذایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه دیدار و گفتگو کردند.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی در این دیدار با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی در تحقق امنیت غذایی و تأثیر گذاری براقتصاد جامعه گفت: نقش جهاد کشاورزی در پشتیبانی از تولید، حمایت از قشر زحمتکش کشاورزان و صیانت از منابع ملی و طبیعی بسیار حائز اهمیت است.

امام جمعه ارومیه در ادامه بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم، رعایت عدالت در توزیع امکانات، توجه به معیشت کشاورزان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و بومی استان تأکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت بخش کشاورزی استان، به تشریح اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های حمایتی از کشاورزان، دامداران و بهره‌برداران، و اولویت مدیریتی منابع آبی، سرمایه گذاری برای تولید در بخش تخصصی کشاورزی و امنیت غذایی و لزوم توسعه کشاورزی دانش‌بنیان پرداخت.