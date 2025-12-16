پخش زنده
تیم دختران فرمانداری بیجار در اولین دیدار خود در لیگ دسته دوم والیبال بانوان کشور به پیروزی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در چارچوب این رقابتها نماینده استان کردستان در اولین دیدار خود تیم زاگرس کرمانشاه را با نتیجه قاطع سه بر صفر شکست داد.
مرحله مقدماتی مسابقات والیبال لیگ دسته دوم بانوان باشگاههای کشور با حضور ۵۱ تیم در شش گروه به صورت متمرکز از ۲۱ تا ۲۸ آذرماه به میزبانی شهر اصفهان برگزار میشود.
در پایان مرحله مقدماتی این مسابقات از هر گروه چهار تیم برتر راهی دور دوم و نهایی این مسابقات خواهد شد.
تیم فرمانداری بیجار در گروه ششم این مسابقات با تیمهای اسپهان نوین و زرین تام اصفهان، اوج لالهجین همدان، افرا زاگرس کرمانشاه، پرواز و ستارگان پیروز استان مرکزی همگروه است.