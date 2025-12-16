آموزش و پرورش و صدا و سیما بازوان مؤثر فرهنگی و تربیتی جامعه هستند

آموزش و پرورش و صدا و سیما بازوان مؤثر فرهنگی و تربیتی جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امرالله قنواتی در دیدار با معاونان صدا و سیمای مرکز خوزستان با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش و رسانه در فرآیند تربیت گفت: آموزش و پرورش و صدا و سیما دو بازوی مهم، مؤثر و مکمل در حوزه فرهنگی و تربیتی جامعه هستند و همکاری این دو نهاد می‌تواند نقش بسزایی در رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان ایفا کند.

وی با استناد به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش افزود: بر اساس این سند انتظار می‌رود رسانه ملی در این حوزه نقش فعال، جریان‌ساز و تربیت‌محور خود را به‌صورت هدفمند ایفا کند.

رئیس سازمان دانش‌آموزی خوزستان با تأکید بر ظرفیت‌های بالای دانش‌آموزان در حوزه رسانه تصریح کرد: راه‌اندازی واحد دانش‌آموز خبرنگار در صدا و سیما می‌تواند بستری مناسب برای شناسایی استعدادها، ارتقای سواد رسانه‌ای و تربیت نیرو‌های متعهد و آگاه در عرصه رسانه فراهم کند.

در ادامه این نشست، معاونان برنامه‌ریزی و فضای مجازی صدا و سیمای استان خوزستان نیز با اشاره به اینکه دانش‌آموزان سرمایه‌های انسانی برای رشد و تعالی جامعه هستند، اعلام کردند بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ای دانش‌آموزان در دستور کار صدا و سیمای استان قرار دارد.

این دیدار در راستای توسعه تعاملات بین آموزش و پرورش و صدا و سیما و با هدف هم‌افزایی در مسیر تحقق اهداف فرهنگی، تربیتی و رسانه‌ای برگزار شد.