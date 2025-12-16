مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان گفت: تا ظهر سه‌شنبه ۲۵ آذر، هیچ‌گونه گزارشی از وقوع سیلاب، تلفات جانی یا مسدود شدن راه‌های ارتباطی دریافت نشده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به آخرین وضعیت بارش‌ها در استان اعلام کرد: تا ظهر سه‌شنبه ۲۵ آذر، هیچ‌گونه گزارشی از وقوع سیلاب، تلفات جانی یا مسدود شدن راه‌های ارتباطی دریافت نشده است، هرچند احتمال بروز روان‌آب و سیلاب در برخی مناطق وجود دارد.

غلامرضا نژادخالقی، ظهر سه‌شنبه ۲۵ آذر درباره آخرین وضعیت بارش‌ها در استان کرمان در مناطق جنوبی استان بارش‌ها عمدتاً به صورت باران و در ارتفاعات به شکل برف بوده است.

وی افزود: خشکی سطح زمین و قدرت جذب بالای خاک؛ تاکنون مانع شکل‌گیری روان‌آب شده، اما در صورت اشباع شدن زمین، امکان بروز آن وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان گفت: در جنوب استان نیز احتمال طغیان رودخانه‌ها وجود دارد.

با توجه به تداوم بارش‌ها، این احتمال وجود دارد که از ساعت ۱۷ یا ۱۸ عصر، روان‌آب‌ها در برخی مناطق استان شکل بگیرد.