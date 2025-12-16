وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه یکی از ویژگی مهم «فانی» فضیلت‌های اخلاقی است گفت: کار‌های فانی برای ورود در حوزه‌های مختلف متوسط نبود و در هر حوزه‌ای که می‌نوشت یا صحبت می‌کرد، خوب به بالا بود و این بسیار ارزشمند است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مراسم ترحیم کامران فانی، نویسنده، مترجم و کتابدار ، صبح امروز در سالن قلم کتابخانه ملی گفت: افرادی که کارکرد‌های متفاوت دارند، در همه بخش‌ها عملکرد یکسان ندارند، اما کامران فانی یک مولف، پژوهشگر ویراستار، مدیر و سرپرست دانشنامه و ویراستار بود و در هیچ بخشی نمره اش متوسط نبود.

وی افزود: انرژی زیادی نیاز است که فردی در همه کارکرد‌ها نمره خوبی بگیرد، اما فانی در این حوزه‌ها ممتاز بود. به عنوان یک ویراستار، بخش مهمی از میراث او در ویرایش باقی است، در همین جایی که در آن حضور داریم به عنوان کتابدار کار کرده و حتی اپ موسس برخی حوزه‌ها در کتابداری فارسی بوده است.

صالحی گفت: این ممتاز بودن و متوسط نبودن در هیچ حوزه‌ای ویژگی برجسته او بود و کمتر نظیر او را در قرون معاصر و سال‌های اخیر داریم.

این مراسم با حضور احمد مسجدجامعی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، غلامرضا امیرخانی، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کاظم موسوی بجنوردی، مدیر دایره المعارف بزرگ اسلامی، علی درستکار، مجری تلویزیون و چهره فرهنگی، عبدالکریم جربزه‌دار، مدیر نشر اساطیر و جمعی از ادبا و فرهیختگان حضور داشتند.

کامران فانی مترجم، فرهنگ‌نگار، پژوهشگر ایران‌شناسی و قرآن‌پژوه پس از یک دوره تحمل بیماری در ۸۱ سالگی در ۲۲ آذر ۱۴۰۴ از دنیا رفت.