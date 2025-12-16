پخش زنده
در راستای ارتقای تابآوری و ایمنی آزمایشگاههای بهداشتی، کارگاه آموزشی «مدیریت بحران در آزمایشگاه» با حضور مسئولان و کارشناسان آزمایشگاههای زیرمجموعه معاونت بهداشتی دانشگاه گیلان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این کارگاه آموزشی، مباحثی شامل مدیریت ریسک، بیوریسک و پدافند غیرعامل در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت و مطالبی دربارهی اهمیت مدیریت ریسک و نقش آزمایشگاه در پدافند غیرعامل، طراحی و اجرای راهبردهای کنترل ریسک، ارزیابی ریسک در آزمایشگاههای تشخیص کووید-۱۹ و سل، برنامهریزی برای تداوم خدمات آزمایشگاهی در شرایط بحران، استفاده از چکلیستهای ارزیابی ریسک در آزمایشگاههای پشتیبان توسط مسئول و کارشناسان امور آزمایشگاههای ستاد معاونت ارائه شد.
همچنین در این کارگاه آموزشی، بر لزوم یکپارچهسازی رویکردهای ایمنی زیستی، امنیت زیستی و مدیریت بحران، آمادگی آزمایشگاهها در شرایط بحران و اپیدمی، حفظ خدمات حیاتی، مدیریت ظرفیت و حفاظت از نیروی انسانی کلیدی تأکید شد.