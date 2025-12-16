نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان بر اختصاص کمک مالی و یارانه‌ها بهنیازمندان واقعی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد دردیدار با رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، ضمن ابراز رضایت از عملکرد این نهاد در استان اصفهان و کشور گفت: کمک‌های مالی و یارانه‌ها باید صرفاً به افراد زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یابد و دادن یارانه به کسانی که مشکل مالی ندارند، اشتباه است.

رییس کمیته امداد امام (ره) هم در این نشست گفت: ۲ هزار و ۲۲۴ مورد جهیزیه تهیه شده و هم چنین براساس تفاهم نامه‌ای، مددجویان، جهیزیه خود را انتخاب کرده و اقلام اساسی جهیزیه را تهیه می‌کنند.

وی افزود: همچنین فولاد مبارکه با تأمین ۳۵ میلیارد تومان، در این طرح مشارکت داشته است.

بختیاری ازبرنامه‌های آینده کمیته امداددرحوزه‌های مسکن، جهیزیه و حمایت از دانشجویانزیر پوشش خبر داد و گفت: امسال ساخت ۹۸۲ واحد مسکونی در دستور کار قرار گفته که بیش از ۱۰۰ واحد آن در حال انجام است.

وی افزود: در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر نیز نصب ۲ هزار و ۴۰۰ نیروگاه خورشیدی در واحد‌های زیر پوشش انجام شده و طرح‌های مشابهی در ورزنه و بویین‌میاندشت در دست اجراست.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در سطح ملی نیز قراردادی برای تولید هزارمگاوات برق از این طریق منعقد شده است.

وی با اشاره به موضوع اشتغال، ا فزود: امسال ۲۵ هزار میلیارد همت برای ایجاد فرصت‌های شغلی در نظر گرفته شده که از این میزان، ۲ هزار میلیارد تومان به استان اصفهان اختصاص یافته تا ۱۳ هزار شغل جدید ایجاد شود.