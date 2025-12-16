گفت‌و‌گو با شنوندگان درباره استعداد‌ها و خلاقیت‌های نهفته در «صبح صبا»، بررسی نقش فناوری در تولید در برنامه طنز «دنگ و فنگ» و واکاوی جایگاه پژوهش در زندگی روزمره از محور‌های برنامه‌های امروز شبکه رادیویی صبا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «صبح صبا» این چهارشنبه، ۲۶ آذر، با نگاهی کنجکاوانه و تعاملی، شنوندگان را به گفت‌وگویی جذاب درباره استعداد‌های کشف‌نشده و خلاقیت‌های فردی و نقش آنها در زندگی روزمره و دنیای حمل و نقل دعوت می‌کند.

این برنامه تلاش دارد هم سرگرم‌کننده باشد و هم فرصتی برای تأمل و تعامل مخاطبان درباره توانایی‌ها و تجربه‌هایشان فراهم کند.

در این بخش، مخاطبان می‌توانند درباره تجربه‌های شخصی و خلاقیت‌های خود صحبت کنند؛ اینکه در چه زمینه‌هایی استعداد دارند ولی هنوز شکوفا نشده است و چگونه می‌توان این ظرفیت‌ها را پرورش داد.

همچنین پرسش طنزآمیز و الهام‌بخش «اگر راننده ماشین سنگین بودید، پشت ماشین خود چه می‌نوشتید؟» زمینه را برای گفت‌وگویی زنده و پر از ایده‌های خلاقانه فراهم می‌کند و امکان مشارکت شنوندگان در شکل‌گیری محتوای برنامه را بیشتر می‌سازد.

«صبح صبا» در این قسمت با فضایی صمیمی و تعاملی، تلاش می‌کند تصویری واقعی و ملموس از استعدادها، خلاقیت و نگاه‌های نوآورانه مردم در زندگی روزمره و ارتباط آنها با حمل و نقل ارائه دهد.

این برنامه ضمن ارائه نمونه‌های نزدیک به تجربه‌های واقعی، اهمیت خلاقیت، کشف توانایی‌های نهفته و توجه به جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی حمل و نقل را برجسته می‌کند.

شنوندگان می‌توانند تجربه‌ها، ایده‌ها و نظر‌های خود را به صورت پیام صوتی یا متنی از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با «صبح صبا» در میان بگذارند و در شکل‌گیری این گفت‌وگوی صبحگاهی مشارکت فعال داشته باشند.

برنامه «صبح صبا» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۶ صبح به تهیه‌کنندگی مهدی مجنونی و با اجرای امیر اکبری و مریم خادم‌پور از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه «دنگ و فنگ»

برنامه طنز «دنگ و فنگ» این سه‌شنبه، ۲۵ آذر، شنوندگان را به دنیای جذاب و تأثیرگذار فناوری در حوزه تولید می‌برد و با زبانی ساده و طنزآمیز، نقش نوآوری و فناوری را به عنوان موتور محرک تولید بررسی می‌کند.

این قسمت از برنامه تلاش دارد هم سرگرم‌کننده باشد و هم آگاهی مخاطبان را درباره اهمیت فناوری در افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی افزایش دهد.

در این قسمت، عوامل برنامه با روایت‌های نمایشی و موقعیت‌های طنزآمیز، به موضوعاتی مانند کاربرد فناوری در صنایع کوچک و بزرگ، اتوماسیون و هوشمندسازی خطوط تولید، چالش‌ها و فرصت‌های نوآوری و تأثیر آن بر بازار کار و رشد اقتصادی می‌پردازند.

این برنامه ضمن استفاده از طنز و موقعیت‌های نمایشی، راهکار‌هایی عملی و قابل اجرا برای بهره‌گیری از فناوری در فرآیند‌های تولیدی نیز مطرح می‌کند و تلاش دارد شنوندگان را با واقعیت‌های تحول دیجیتال و نوآوری در تولید آشنا کند.

دنگ و فنگ با ارائه ترکیبی از طنز، تحلیل‌های روشن و روایت‌های نزدیک به زندگی واقعی تولیدکنندگان، تلاش می‌کند مخاطب را هم سرگرم کند و هم با اهمیت فناوری و نوآوری در مسیر تولید آشنا سازد.

این برنامه نقش برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین را در موفقیت تولیدکنندگان برجسته می‌کند.

این قسمت از «دنگ و فنگ» با بازی حمید پارسا و مونا قناد‌ها و تهیه‌کنندگی محمدحسین خسروجردی تولید شده است.

برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶:۳۰ از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه «عصر صبا»

برنامه «عصر صبا» این سه‌شنبه، ۲۵ آذر، شنوندگان را در فضایی شاد و صمیمی به گفت‌وگویی جذاب و کاربردی درباره تأثیر پژوهش بر سلامت، محیط زیست، فناوری و دیگر جنبه‌های زندگی روزمره دعوت می‌کند.

این قسمت از برنامه تلاش دارد در فضایی شاد و صمیمی، اهمیت پژوهش و تأثیر آن بر کیفیت زندگی را به شکلی نزدیک و قابل لمس برای مخاطبان بررسی کند.

در این برنامه، با فضایی شاد و دوستانه، شنوندگان به مشارکت در بحث دعوت می‌شوند و از آنها خواسته می‌شود تا تجربیات و نظرات خود را درباره تأثیر پژوهش‌ها بر زندگی روزمره، سلامت، محیط زیست، فناوری و سایر جنبه‌های زندگی با دیگر شنوندگان به اشتراک بگذارند.

پرسش‌هایی مانند: «چه تحقیق یا یافته‌ای را دیده‌اید که زندگی شما را آسان‌تر کرده یا تغییر داده است؟ » زمینه تبادل نظر و تعامل مخاطبان را فراهم می‌کند.

عصر صبا در این قسمت به بررسی روش‌های ساده و عملی برای بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌ها در زندگی روزمره می‌پردازد؛ از استفاده از یافته‌های علمی برای حفظ سلامت و بهبود محیط زیست تا معرفی فناوری‌ها و نوآوری‌هایی که زندگی روزمره را راحت‌تر و هوشمندانه‌تر می‌کنند.

عصر صبا ضمن ارائه اطلاعات کاربردی، با زبان ملموس و مثال‌های واقعی، تلاش می‌کند تا اهمیت پژوهش را در تصمیم‌گیری‌های روزانه و ارتقای کیفیت زندگی نشان دهد و شنوندگان را به استفاده از یافته‌های علمی تشویق کند.

عصر صبا شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰ به تهیه‌کنندگی رضا عزتی و بازیگری سارا عرب‌پوریان پخش می‌شود.