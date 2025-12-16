به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، با حضور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان راور، میجانی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، جمعی از سرمایه‌گذاران و جمعی از مدیران شهرستان، از روند اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی شهرستان راور بازدید به‌عمل آمد.

در این بازدید، پیمانکار پروژه با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اجرایی، از پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی نیروگاه خبر داد و اعلام کرد: این پروژه طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا اواخر بهمن‌ماه آماده افتتاح و بهره‌برداری خواهد بود.

فرماندار راور و حسن‌پور ضمن قدردانی از سرعت و تلاش عوامل اجرایی پروژه، بر همکاری کامل دستگاه‌های اجرایی شهرستان با پیمانکار تأکید کردند و اعلام داشتند که هیچ‌گونه مشکلی در روند تکمیل و اجرای پروژه وجود ندارد.

فرماندار راور با اشاره به آثار اشتغال‌زایی این طرح اظهار داشت: در حال حاضر ۲۵۰ نفر در محل اجرای نیروگاه مشغول به کار هستند و پس از افتتاح و بهره‌برداری از پروژه نیز ۱۵ نفر به‌صورت دائم در این مجموعه مشغول به فعالیت خواهند شد.

نماینده مردم کرمان و راور نیز ضمن تشکر از پیگیری‌های فرماندار، همکاری ادارات شهرستان، همراهی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان و مدیران شهرستان، از حمایت و همکاری در سطح ملی برای رفع موانع احتمالی خبر داد و افزود: از تمامی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دعوت می‌کنیم با اطمینان خاطر در شهرستان راور سرمایه‌گذاری کنند و حمایت کامل خود را از سرمایه‌گذاران در مسیر توسعه و رونق اقتصادی این شهرستان اعلام می‌کنیم.