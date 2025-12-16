رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به بررسی مسائل، مطالبات و درخواست‌های مراجعان پرداخت و دستورات لازم را برای پیگیری و حل مشکلات داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه برنامه‌های ارتباط مستقیم مسئولان دستگاه قضائی با مردم و در زمینه تحقق سیاست‌های مردمی‌سازی و تکریم ارباب‌رجوع، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با حضور در اداره‌کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه، از نزدیک در جریان مسائل و دغدغه‌های مراجعان قرار گرفت.

در این دیدار حضوری، مراجعان با طرح مشکلات و درخواست‌های خود در حوزه‌های مختلف ثبتی، از جمله امور املاک، اسناد رسمی و کاداستر، پاسخ‌های لازم را به‌صورت مستقیم از رئیس سازمان دریافت کردند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با تأکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و رفع موانع موجود، دستورات مقتضی را به مدیران و مسئولان ذی‌ربط صادر کرد.

در این برنامه، معاون امور املاک و کاداستر سازمان، مدیرکل امور املاک و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران نیز حضور داشتند و با بررسی جزئیات پرونده‌های مطروحه، راهکار‌های قانونی و اجرایی لازم را برای حل مشکلات مراجعان ارائه کردند.

برگزاری این‌گونه دیدار‌های چهره‌به‌چهره در راستای افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی و تقویت اعتماد عمومی به مجموعه دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.