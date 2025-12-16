مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان گفت: با توجه به استقبال گسترده صنایع کشور از بورس صنعت و مشاغل، شیوه‌نامه بورس صنعت و مشاغل بازنگری و به‌روز‌رسانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیزاده، در دومین جلسه کارگروه تخصصی ملی بورس صنعت و مشاغل درباره ضرورت تبیین بورس صنعت و مشاغل در میان دانشگاه‌ها و صاحبان صنایع بحث و تبادل نظر شد.

وی با اشاره به استقبال قابل توجه صنایع از این طرح، گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، مقرر شد که بازنگری، به‌روزرسانی و ارتقای شیوه‌نامه بورس صنعت و مشاغل در اولویت قرار گیرد.

علیزاده تصریح کرد: اداره‌کل بورس و اعزام دانشجویان این موضوع را به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی خود در نظر گرفته و هم‌اکنون شیوه‌نامه به‌روزرسانی شده است؛ امیدواریم این اقدامات در تحقق اهداف مورد نظر مؤثر واقع شود.

مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان افزود: در این شیوه‌نامه تسهیلات ویژه‌ای برای دانشگاه‌ها، دانشجویان و حوزه‌های فعال در بورس صنعت و مشاغل دیده شده است که پس از تصویب نهایی در شورای مرکزی بورس، ابلاغ نهایی خواهد شد.

علیزاده، اظهار داشت: پس از تصویب این شیوه‌نامه، مزایای جدید مشارکت حوزه‌های کاربرد در بورس صنعت و مشاغل به‌طور رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین پیش‌بینی شده است اگر بورسیه مورد نظر در بخش تحقیق و توسعه صنایع به کار گرفته شود از مزایای اعتبار مالیاتی برخوردار شود.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده، همچنین در حال رایزنی برای بهره‌مندی بورسیه‌ها از تسهیلات نخبگانی ستاد کل نیرو‌های مسلح برای حمایت از بورسیه‌های صنعت و مشاغل هستیم. هر دو موضوع در مراحل رایزنی قرار دارند و به محض موافقت مراجع مربوطه، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

علیزاده همچنین به مصوبات دومین نشست کارگروه تخصصی ملی بورس صنعت و مشاغل اشاره کرد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای میان اداره‌کل بورس و اعزام دانشجویان و اداره کل ارتباط با صنعت وزارت عتف منعقد شده است؛ بر این اساس، مدیریت برخی از امور دانشجویان بورسیه در حوزه صنعت و مشاغل به دفاتر استانی ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها واگذار شود.

مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان افزود: این تدابیر به دانشجویان بورسیه شاغل در حوزه بورس و مشاغل این امکان را می‌دهد که مرکزی مشخص برای مراجعه و ارائه درخواست، پیشنهاد و پیگیری امور خود داشته باشند، که این مراکز دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها خواهند بود.

علیزاده تصریح کرد: اجرای این اقدامات، به تقویت همکاری میان دانشگاه‌ها و صنایع کمک خواهد کرد.