رویداد سرمایه گذاری در نوآوری با حضور ایده پردازان مریوانی برگزار شد
نخبگان و ایده پردازان مریوانی در نشستی، با سرمایه گذاران و مسئولان دولتی به بررسی راهکارهای تبدیل ایده خلاقانه خود به محصول قابل عرضه در بازار پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان
، محمدی رئیس پارک علم و فناوری کردستان در این رویداد گفت: هدف از برگزاری این رویداد ایجاد ارتباط میان صاحبان ایده و فعالان اقتصادی برای تسریع در روند تجاریسازی است.
کریمیان نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تشکیل «مثلث سرمایهگذاری و نوآوری» اظهار داشت: این مثلث با حضور دولت، سرمایهگذاران بخش خصوصی و افراد خلاق و نوآور شکل گرفته و امیدواریم در آینده شاهد تبدیل ایدههای نو به محصولات نهایی باشیم.
جهانی فرماندار مریوان در ادامه افزود: این رویداد فرصتی است تا واحدهای فناور و فعالان اقتصادی در کنار هم قرار گیرند.