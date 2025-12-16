پخش زنده والیبال ساداکروزیرو و اوزاکابلوتون ، پخش مستقیم فوتبال بارسلونا و گوادالاخارا و مسابقه دو تیم کاردیف سیتی و چلسی از سری مسابقات جام اتحادیه انگلیس از قاب شبکه های ورزش و سه سیما تقدیم علاقه مندان می شود.

والیبال و فوتبال‌های روز دنیا روی آنتن ورزش و سه سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های والیبال جام جهانی باشگاه‌های جهان ، امروز از ساعت ۱۶:۳۰ دیدار بین دو تیم ساداکروزیرو برزیل و اوزاکابلوتون ژاپن را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

این مسابقه امروز سه شنبه ۲۵ آذر از ساعت ۱۶:۳۰، با گزارشگری کیومرث کرده و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش برای هواداران والیبال پخش می‌شود.

پخش مستقیم فوتبال بارسلونا و گوادالاخارا

شبکه ورزش امشب از ساعت ۲۳:۳۰، جذاب‌ترین تقابل فوتبال را بین دو تیم گوادالاخارا و بارسلونا به صورت زنده پخش خواهد کرد.

شبکه ورزش در چارجوب رقابت‌های یک شانزدهم نهایی جام حذفی اسپانیا، امشب سه‌شنبه ۲۵ آذر از ساعت ۲۳:۳۰، دیدار گوادالاخارا تیمی کم نام و نشان از دسته سوم اسپانیا و بارسلونا پرافتخارترین تیم تاریخ فوتبال جهان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش می‌دهد.

دیدار کاردیف سیتی - چلسی

امشب سه شنبه ۲۶ آذر مسابقه دو تیم کاردیف سیتی و چلسی از سری مسابقات جام اتحادیه انگلیس به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام اتحادیه انگلیس ۲۰۲۶-۲۰۲۵ امشب ساعت ۲۳:۳۰ یک مسابقه بین تیم‌های کاردیف سیتی و چلسی در ورزشگاه کاردیف سیتی شهر ولز کاردیف برگزار می‌شود که برنامه «گزارش ورزشی» این دیدار را به صورت زنده برای علاقمندان به فوتبال‌های اروپایی پوشش می‌دهد.

غلامرضا دادخواه این مسابقه را گزارش می‌کند.