بارش باران در کهنوج موجب طراوت هوا و خوشحالی شهروندان شده و حالوهوای متفاوتی در سطح شهر و روستاهای اطراف ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، با آغاز بارش باران در شهرستان کهنوج، موج جدیدی از نزولات آسمانی این منطقه را فرا گرفته و طبق پیشبینیها این سامانه بارشی در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
در همین حال از مردم درخواست میشود ضمن پرهیز از تردد غیرضروری در زمان بارندگی، نکات ایمنی را رعایت کرده و از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.