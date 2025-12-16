فرماندار اسکو با اشاره به گردشگرپذیر بودن منطقه و افزایش جمعیت، بر لزوم نظارت دقیق بر تولید و عرضه نان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد باقر آقایی در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان گفت: با توجه به شرایط موجود، ضروری است بازرسی‌های منظمی از نانوایی‌ها صورت گیرد تا نان سالم و با کیفیت در اختیار مردم و گردشگران قرار گیرد.

وی همچنین افزایش سهمیه شناور آرد را برای این شهرستان خواستار شد و افزود: این اقدام برای مدیریت بهتر تولید و عرضه نان و جلوگیری از کمبود در زمان‌های بحران لازم است.

فرماندار اسکو بر ضرورت دوگانه‌سوز کردن واحد‌های نانوایی نیز تأکید کرد و گفت: واحد‌های نانوایی باید به دوگانه‌سوز کردن تأسیسات خود و تأمین موتور برق مناسب اقدام کنند.

وی اعلام کرد: تاکنون ۳۴ واحد نانوایی برای دریافت تسهیلات مرتبط به بانک‌ها معرفی شده‌اند و موفق به جذب این تسهیلات شده‌اند.

حسین وطن‌خواه، دادستان شهرستان اسکو نیز فروش نان با قیمت بالاتر به بهانه افزودن کنجد را غیرقانونی دانست و گفت: فروش اجباری نان کنجددار به مردم ممنوع است و در صورت مشاهده، واحد متخلف جریمه خواهد.

حمید هاشم‌زاده، مدیرکل غله آذربایجان شرقی هم بر ضرورت ساماندهی نانوایان آزادپز تأکید کرد و گفت: در شهرستان اسکو ۱۰ واحد نانوایی آزادپز فعالیت می‌کنند که آرد مورد نیاز خود را خارج از چرخه قانونی تهیه می‌کنند. این واحد‌ها باید ملزم به تهیه آرد از سامانه یکپارچه مدیریت آرد کشور شوند.