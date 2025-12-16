پخش زنده
در بازار داغ برگزاری ازدواجهای دانشجویی نوبت به ۲۵۰ زوج دانشجوی دانشگاه تهران رسیده که در طرح همسفر تا بهشت به زیارت امام رضا علیه السلام بروند.
معصومه عزتی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش میدهد؛
مراسم ازدواج ۲۵۰ زوج دانشجوی دانشگاه تهران، که در یک سال گذشته تشکیل زندگی دادهاند، با برنامههای ویژه از جمله مراسم عقد نمادین، حرکت کاروان خودرویی آذینشده و اعزام زوجها به سفر چهارروزه مشهد مقدس، همراه بود.
این مراسم با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان، حمایت از زوجهای جوان و تقویت نشاط اجتماعی در میان دانشجویان برگزار میشود.