به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح‌الله عمادی در خصوص برگزاری آزمون نظام مهندسی ساختمان در استان اظهار کرد: آزمون‌های ورود به حرفه در سال ۱۴۰۴ در کلیه رشته‌های مهندسی و کاردانی مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در صلاحیت‌های مختلف در استان به‌طور هماهنگ و هم‌زمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعطای صلاحیت حرفه‌ای در مورد مهندسان از طریق دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی است که هر ساله به منظور احراز صلاحیت، آزمون‌های ورود به حرفه، به صورت سراسری در راستای اجرای مواد ۵، ۲۱،۱۱، ۲۶ و ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار می‌شود.

عمادی با بیان اینکه قبولی در این آزمون‌ها یکی از شرایط لازم برای اخذ پروانه اشتغال خواهد بود، بیان کرد: در این مرحله آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته مهندسی، رشته معماری صلاحیت‌های نظارت، طراحی و اجرا)، عمران صلاحیت‌های نظارت، محاسبات، اجرا، تاسیسات مکانیکی صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا، تاسیسات برقی صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در پایه سه، آزمون‌های طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان و ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی برگزار می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با بیان اینکه این آزمون‌ها در دو نوبت صبح و عصر پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود، گفت: این آزمون‌ها در استان خوزستان در سه حوزه اهواز (دانشگاه شهید چمران و دانشگاه ملی مهارت دختران و پسران) و دزفول (دانشگاه صنعتی جندی شاپور) و بهبهان (دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء) برگزار می‌شود.

وی افزود: آزمون ورود به حرفه مهندسان بزرگ‌ترین آزمون تخصصی کشور است که در این مرحله ۷ هزار و ۳۸۱ داوطلب شرکت در آزمون‌های حوزه‌های استان خوزستان هستند که از این تعداد ۵ هزار و ۱۲ نفر در حوزه اهواز و یک هزار و ۶۱۸ نفر در شهرستان دزفول و ۷۵۱ نفر در شهرستان بهبهان در آزمون شرکت می‌کنند.

عمادی با اشاره به اینکه آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان رقابتی نیست، گفت: آزمون‌های ورود به حرفه به منظور ارزیابی توان علمی و حرفه‌ای متقاضیان پروانه اشتغال به کار تدوین و اجرایی می‌شود، بنابراین امید است تمامی داوطلبان در قالب صلاحیت‌های مربوطه با تعهد و تخصص در انجام رسالت خود کوشا و پرتوان باشند.

وی خاطرنشان کرد: از اهداف برگزاری این آزمون‌ها شناسایی مهندسان متخصص برای واگذاری خدمات به آنها است، چراکه معتقدیم باید افرادی وارد این عرصه شوند که اطلاعات حرفه‌ای داشته باشند. همچنین لازم است مهندسان، علاوه بر دانش مربوطه بر قانون و مقررات ساختمان و نظام مهندسی نیز اشرافیت داشته باشند و بدانند مسئولیتی که به آنها واگذار می‌شود را چگونه مدیریت کنند.

عمادی یادآور شد: به منظور تامین نیرو‌های متخصص و مشارکت مهندسان و صاحبان مهارت‌های فنی در سراسر کشور برای پیشبرد اهداف نظام مهندسی در زمینه توسعه و نوسازی فنی، آزمون‌های ورود به حرفه، چندین نوبت در طول سال برگزار می‌شود.