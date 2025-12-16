به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، آیین تجلیل از پژوهشگران سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با حضور مسئولان دانشگاهی برگزار شد؛ آیینی که در آن از پژوهشگران و فناوران برتر، به‌ویژه فعالان حوزه‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در سلامت، تجلیل شد.

آیین تجلیل از پژوهشگران سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با هدف قدردانی از تلاش‌های علمی و پژوهشی اساتید، محققان و فناوران این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم، رییس دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اشاره به دستاورد‌های اخیر دانشگاه در حوزه پژوهش گفت: چاپ مقالات علمی در دانشگاه علوم پزشکی آبادان ۲۵ درصد افزایش یافته و بخش قابل توجهی از این تولیدات علمی در راستای پاسخ به نیاز‌های واقعی نظام سلامت و مسائل منطقه‌ای بوده است.

محمد صالحی با بیان اینکه دانشگاه در سال‌های اخیر مسیر رو‌به‌رشدی را در حوزه تحقیقات طی کرده است، افزود: اجرای طرح‌های فناورانه و کاربردی به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، سلامت دیجیتال، مدیریت نظام سلامت و فناوری‌های نوین پزشکی توانسته است تأثیرگذاری مطلوبی در صنعت و خدمات بهداشتی و درمانی داشته باشد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های پژوهشی دانشگاه، از افتتاح مرکز تحقیقات دانشگاهی پرستاری و پزشکی خبر داد و گفت: این مرکز با هدف تقویت پژوهش‌های مسئله‌محور، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش ارتباط میان دانشگاه و صنعت راه‌اندازی شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی آبادان تمرکز اصلی فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه را حل مسائل اساسی منطقه، توسعه زیرساخت‌های علمی، تقویت ارتباط با صنعت، بهداشت و درمان و مدیریت عنوان کرد و افزود: ایجاد همگرایی بیشتر میان دانشگاه، صنعت و دستگاه‌های اجرایی از اولویت‌های اصلی حوزه پژوهش است و در این مسیر، حمایت‌های مؤثری از پژوهشگران صورت گرفته است.

در ادامه این مراسم، ۲۴ پژوهشگر و فناور برتر دانشگاه علوم پزشکی آبادان مورد تجلیل قرار گرفتند که سه نفر از آنان موفق به کسب عنوان دو درصد برتر دانشمندان جهان اسلام شدند؛ افتخاری که نشان‌دهنده جایگاه علمی و پژوهشی رو‌به‌رشد این دانشگاه در سطح ملی و بین‌المللی است.