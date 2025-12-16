توزیع ۲۴۰ سبد کالا و ۶۰ کارت هدیه توسط خیریه آبشارعاطفههای تنکابن
آبشار عاطفههای تنکابن اقدام به توزیع ۲۴۰ سبد کالا و اهدای ۶۰ کارت هدیه کرده است.
به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و همزمان با فرارسیدن شب یلدا، خیریه آبشار عاطفههای تنکابن اقدام به توزیع ۲۴۰ سبد کالا و اهدای ۶۰ کارت هدیه یک میلیون تومانی به خانوادههای نیازمند کرد.
در آستانه شب یلدا و به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، خیریه آبشار عاطفههای تنکابن با هدف حمایت از اقشار کمبرخوردار، تعداد ۲۴۰ سبد کالا میان خانوادههای نیازمند توزیع کرد. همچنین ۶۰ نفر از مددجویان این خیریه کارت هدیه یک میلیون تومانی دریافت کردند.
خانم شکیبا مدیر خیریه آبشار عاطفههای تنکابن با اشاره به نقش خیرین در اجرای این طرح گفت: این کمکها مثل سالهای قبل با حمایت و همراهی خیرین محترم انجام گرفت و امیدواریم بتوانیم در مناسبتهای آینده نیز چنین اقداماتی را ادامه دهیم.
وی افزود: هدف اصلی این برنامه، تقویت روحیه همدلی و یاریرسانی به خانوادههای نیازمند در ایام شادی و مناسبتهای ملی و مذهبی است.