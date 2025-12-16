سعید هادی‌پور، از نیرو‌های بومی و غیور شهرستان فهرج، که در جریان درگیری با اشرار مسلح و دانشجوی پیام نور ریگان به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با نهایت تأثر و اندوه، خبر شهادت سعید هادی‌پور، از نیروهای بومی و غیور شهرستان فهرج، که در جریان درگیری با اشرار مسلح در ایست و بازرسی این شهرستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد، موجب تألم عمیق شد.

این شهید والامقام، متولد سال ۱۳۸۲، دانشجوی رشته حقوق واحد ریگان، متأهل و پدر کودکی دوماهه به نام شایان بود که با ایثار جان خویش، امنیت و آرامش را معنا بخشید.

ضمن تبریک و تسلیت این شهادت پرافتخار به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، خانواده معزز شهید، مردم شریف استان کرمان و جامعه دانشگاهیان پیام نور استان کرمان، علو درجات آن شهید عزیز و صبر و شکیبایی بازماندگان محترم را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.