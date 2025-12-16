به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، همه هواداران مرد که برای دیدار تراکتور و پیکان بلیت تهیه کرده بودند و همچنین هواداران زنی که در آن مسابقه بلیت ۱۵۰ هزار تومانی خریداری کرده‌اند، بلیت آنها به‌صورت خودکار برای دیدار مقابل پرسپولیس رزرو شده است.ب

لیت‌های این دیدار تنها از طریق سامانه رسمی بلیت‌فروشی باشگاه تراکتور به نشانی http://ticket.tractor-club.com در دسترس هواداران قرار دارد.

این دیدار ۲۷ آذر از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می‌شود و بلیت فروشی این مسابقه از امروز سه‌شنبه ۲۵ آذر به طور الکترونیکی آغاز شده است.