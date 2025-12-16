مسئول برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: با نمایش بیش از ۴۰ محصول از مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران در نمایشگاه هفته پژوهش، چهار محصول دارویی در زمینه درمان بیماری‌های قلبی، نارسایی کلیوی، بیهوشی و دیابت در این میان معرفی شد.

دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در نمایشگاه امسال که به صورت بازار تحقیق برگزار شده است مراکز رشد، مراکز تحقیقاتی و پارک‌های فناوری حضور دارند و بیش از ۲۳۰ محصول به مخاطبان معرفی می‌شود.

وی ادامه داد: ۴۰ محصول در این دوره نخستین بار به نمایش درآمده است که در بخش‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، طب سنتی، دندانپزشکی و فناوری اطلاعات سلامت است. این محصولات از ایده تا تحقیقات و تولید به مراکز رشد وابسته است که نشان دهنده جایگاه مراکز رشد دانشگاهی در پیشبرد علم است.

دکترمنظم با بیان اینکه این محصولات با تولید در داخل کشور امنیت و تاب آوری بیشتری ایجاد می‌کنند، ادامه داد: محصولات مراکز رشد موفق به اخذ گواهینامه‌های بین المللی شده‌اند و از بیشترین حساسیت و اثربخشی برخوردار است و می‌تواند علاوه بر تامین نیاز داخل بر توسعه صادرات هم اثر داشته باشد.

وی گفت: دارو‌هایی که امروز در این نمایشگاه معرفی شد بخشی مروبط به اتاق‌های عمل و بیهوشی است و بخشی در درمان بیماری‌های قلبی - عروقی و بخشی در درمان دیابت اثربخشی دارند، تا پیش از این این دارو‌ها، وارداتی بود و موجب خروج ارز از کشور می‌شد و اکنون با تولید آن در کشور از خروج ارز جلوگیری می‌شود.

منظم افزود: بخشی از تجهیزات پزشکی معرفی شده در نمایشگاه پانسمان‌های مرطوب است که در ردمان زخم‌های پیشرفته در بیماران دیابتی و بیماران پروانه‌ای نقش دارد، این پانسمان‌ها نیز استاندارد بین المللی اخذ کرده است.

وی گفت: این محصول تا ۸۰ درصد محصولات مشابه بین المللی کارایی دارد و توانسته است اثربخشی خوبی در درمان زخم بیماران مبتلا به زخم بستر، دیابت و زخم‌های پروانه‌ای داشته باشد. این محصول از نظر قیمت نیز یک سوم نمونه‌های خارجی هزینه دارد و می‌تواند در رقابت با نمونه‌های بین المللی در منطقه بازار خوبی داشته باشد.

منظم اسماعیل پور افزود: در حوزه تولید استاندارد‌های دارویی در مرکز رشد توانستیم باوجود تحریم‌ها و محدودیت‌های واردات مواد اولیه، تولید استاندارد‌های دارویی را آغاز کنیم که برای کنترل و کیفیت سنجی دارو‌ها مورد نیاز هستند که در همین راستا ما توانستیم مطابق نیاز کشور در حد نیاز کارخانه‌ها استاندارد دارویی تولید کنیم.

وی گفت: همه محصولاتی را که ما تولید کردیم باید بالای ۹۹ درصد خلوص داشته باشند و با بالاترین منابع جهانی رقابت کنند که در این بخش توانستیم گواهینامه‌های بین المللی را اخذ کنیم.